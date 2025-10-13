РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Трима си поделиха Нобеловата награда за икономика

Джоел Мокир, Филип Агион и Питър Хауит спечелиха Нобеловата награда за икономика за 2025 г.

Американците Джоел Мокир и Питър Хауит, както и британецът Филип Агион, спечелиха Нобеловата награда за икономика за 2025 г., съобщи Кралската шведска академия на науките.

Изследванията на лауреатите обясняват как технологиите дават начало на нови продукти и производствени методи, които изместват старите. Този процес води до по-добър стандарт на живот, по-добро здраве и качество на живот за хората по света.

Според академията: „За първи път в историята през последните два века светът е свидетел на устойчив икономически растеж. Това е извадило огромен брой хора от бедност и е положило основите на нашия просперитет“.

Джоел Мокир получава половината от наградата, докато другата половина се поделя между Филип Агион и Питър Хауит.

Нобеловата награда за икономика е единствената, която не е включена в завещанието на шведския индустриалец и филантроп Алфред Нобел. Учредена е в негова памет близо 70 години след другите престижни отличия на негово име (едва през 1969 г.) от Шведската централна банка.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

