Warner Bros. отхвърли офертата на Paramount: смята предложението за твърде ниско

Медийната корпорация Warner Bros. Discovery е отхвърлила офертата за поглъщане на Paramount Skydance за около 20 долара за акция, като я сметна за твърде ниска. Paramount, водена от Дейвид Елисън, обмисля да подслади предложението си, да се обърне директно към акционерите или да търси финансов партньор за подкрепа.

Потенциалното сливане между Skydance и Worner Bros. едва ли ще засегне Netflix
Парамаунт-Paramount_Global_Logo съкращания

Акциите на Warner Bros. се търгуват за 17.10 щ. долара парчето, а на Paramount – по 17 долара. Дейвид Елисън, син на Лари Елисън, пое Paramount през август след сливане със Skydance Media за 8 милиарда долара и иска да увеличи съдържанието за стрийминг платформата Paramount+.

Warner Bros. планира да раздели кабелните мрежи и бизнеса си стрийминг/студиа, като главният изпълнителен директор Дейвид Заслав очаква висока премия за отделния стрийминг бизнес. Анализаторите на агенция „Блумбърг“ смятат, че Warner Bros. има превес в преговорите, докато Paramount се нуждае по-спешно от сделката.

