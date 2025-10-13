Отстраненият прокурор по „Хемусгейт“: Смачкаха разследването, милионите се губят

Отстраненият от разследването на изчезналите 54 млн. лв. за строеж на магистрала Хемус“ прокурор Ивайло Занев не знае нищо за тях след откарването им в склад в Благоевградско. За организираното смачкване на делото съобщи Антикорупционен фонд, а Занев доуточни пред БиТиВи обстоятелствата във връзка с воденото първоначално от него досъдебно производство. То му е било отнето след изготвянето на проект на обвинителен акт за участие на лица в организирана престъпна група, извършвала длъжностно присвояване и пране на пари, след което обвинението за за престъпна група отпаднало, а обвиненията срещу повечето обвиняеми – свалени.

Според Занев ключово за отстраняването му е споменаването на Бойко Борисов в протокол за разпит на Бойко Рашков като свидетел. Рашков е убеден, че парите са насочени към бившите управляващи от ГЕРБ и действително посочва Борисов, но ръководството на прокуратурата решава че при воденето на разпита Занев бил предубеден във вреда на Борисов. Отстраняването става с акт на тогавашния заместник-апелативен прокурор на София Емилия Русинова, която приема искания на разследваните за отвод на екипа обвинители.

„Конкретните мотиви за моето отстраняване бяха в контекста, че съм изразил негативно отношение към бивш министър-председател на страната в хода на разпита на Бойко Рашков. Това твърдение е изцяло превратно тълкувание на прокурора, който го е мотивирал, защото, ако се погледне въпросният протокол, ще се види, че няма никакво негативно отношение към когото и да било. Нищо не съм казал, просто в хода на разпита се задаваха въпроси на Рашков и той непрекъснато чисто политически реагираше на въпросите ми какво му е известно за парите, които са били изтеглени от съответните банки, и са били дадени на единия от обвиняемите. Той непрекъснато отговаряше ще питате управляващите, бившите, Бойко Борисов и т.н.„, заяви Занев.

Ивайло Занев потвърждава изцяло установената при разследването схема за източване на средствата, но признава че пътят на парите е известен само склад в благоевградско. Всичко върви по банков път до момента, в който милионите пристигат по сметките на т. нар. мними подизпълнители на подизпълнителя – кухи дружества, които не разполагат с никакъв технически и кадрови ресурс за инфраструктурно пътно строителство. Доказателства за крайния за следващите получатели обаче не са открити.

„Стигнахме само до нивото на управителите на подизпълнителите на „Автомагистрали“, които са посочени в схемата. Прокурор от Апелативна прокуратура прецени, че сме били предубедени и заинтересовани от изхода на делото. Измислиха се по отношение на мен някакви политически пристрастия, каквито аз никога в кариерата си не съм допускал и след това бяха определени нови наблюдаващи прокурори, които очевидно са приели, че това, което е написано в проекта не е достатъчно, за да бъде внесено в съда. Аз имам основателни съмнения, че те не са действали изцяло по вътрешно убеждение, основано на доказателствата по делото, защото ако е било така, със сигурност щяха да стигнат до същите изводи“, категоричен е Занев.

Той не се примирява и подава сигнали до ad hoc прокурорa Даниела Талева и до антикорупционната комисия с възможно най-неподходящия въпрос – оказано ли е влияние от ръководството на прокуратурата върху Русинова. Следва отказ за образуване на досъдебно производство срещу главния прокурор отстрана на Талева, при която всички подобни сигнали потъват като в черна дупка.