Отстраненият прокурор по „Хемусгейт“: Смачкаха разследването, милионите се губят

Бойко Борисов на магистрала "Хемус"

Отстраненият от разследването на изчезналите 54 млн. лв. за строеж на магистрала Хемус“ прокурор Ивайло Занев не знае нищо за тях след откарването им в склад в Благоевградско. За организираното смачкване на делото съобщи Антикорупционен фонд, а Занев доуточни пред БиТиВи обстоятелствата във връзка с воденото първоначално от него досъдебно производство. То му е било отнето след изготвянето на проект на обвинителен акт за участие на лица в организирана престъпна група, извършвала длъжностно присвояване и пране на пари, след което обвинението за за престъпна група отпаднало, а обвиненията срещу повечето обвиняеми – свалени.

Според Занев ключово за отстраняването му е споменаването на Бойко Борисов в протокол за разпит на Бойко Рашков като свидетел. Рашков е убеден, че парите са насочени към бившите управляващи от ГЕРБ и действително посочва Борисов, но ръководството на прокуратурата решава че при воденето на разпита Занев бил предубеден във вреда на Борисов. Отстраняването става с акт на тогавашния заместник-апелативен прокурор на София Емилия Русинова, която приема искания на разследваните за отвод на екипа обвинители.

Конкретните мотиви за моето отстраняване бяха в контекста, че съм изразил негативно отношение към бивш министър-председател на страната в хода на разпита на Бойко Рашков. Това твърдение е изцяло превратно тълкувание на прокурора, който го е мотивирал, защото, ако се погледне въпросният протокол, ще се види, че няма никакво негативно отношение към когото и да било. Нищо не съм казал, просто в хода на разпита се задаваха въпроси на Рашков и той непрекъснато чисто политически реагираше на въпросите ми какво му е известно за парите, които са били изтеглени от съответните банки, и са били дадени на единия от обвиняемите. Той непрекъснато отговаряше ще питате управляващите, бившите, Бойко Борисов и т.н.„, заяви Занев.

Ивайло Занев потвърждава изцяло установената при разследването схема за източване на средствата, но признава че пътят на парите е известен само склад в благоевградско. Всичко върви по банков път до момента, в който милионите пристигат по сметките на т. нар. мними подизпълнители на подизпълнителя – кухи дружества, които не разполагат с никакъв технически и кадрови ресурс за инфраструктурно пътно строителство. Доказателства за крайния за следващите получатели обаче не са открити.

Стигнахме само до нивото на управителите на подизпълнителите на „Автомагистрали“, които са посочени в схемата. Прокурор от Апелативна прокуратура прецени, че сме били предубедени и заинтересовани от изхода на делото. Измислиха се по отношение на мен някакви политически пристрастия, каквито аз никога в кариерата си не съм допускал и след това бяха определени нови наблюдаващи прокурори, които очевидно са приели, че това, което е написано в проекта не е достатъчно, за да бъде внесено в съда. Аз имам основателни съмнения, че те не са действали изцяло по вътрешно убеждение, основано на доказателствата по делото, защото ако е било така, със сигурност щяха да стигнат до същите изводи, категоричен е Занев.

Той не се примирява и подава сигнали до ad hoc прокурорa Даниела Талева и до антикорупционната комисия с възможно най-неподходящия въпрос – оказано ли е влияние от ръководството на прокуратурата върху Русинова. Следва отказ за образуване на досъдебно производство срещу главния прокурор отстрана на Талева, при която всички подобни сигнали потъват като в черна дупка.

