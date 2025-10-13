Върховният съд на Испания разреши на Zara да използва числовата марка 26 1 18 1

Гражданската камара на Върховния съд на Испания постанови в полза на модната група Inditex, като разреши на компанията да използва поредицата от числа 26 1 18 1 като търговска марка на Zara. Числата съответстват на позицията на буквите в англосаксонската азбука: ‘Z’ – 26, ‘A’ – 1, ‘R’ – 18, ‘A’ – 1.

Върховните съдии отмениха решението на Мадридския окръжен съд, който преди това беше отказал регистрацията и потвърдил позицията на Испанската служба за патенти и търговски марки, че числовата поредица няма достатъчна отличителност. Сега по-висшият съдебен орган реши в полза на обжалването на Inditex.

Съдът обясни, че предишният отказ е бил базиран на твърде ограничителен критерий за отличителност на числови марки, който противоречи на европейското и националното законодателство. Според Върховния съд, поредицата числа е разпознаваема и средният потребител лесно може да я свърже с продуктите на Zara, особено като се има предвид, че четирите числа включват повторение (26, 1, 18, 1).

В решението също се потвърждава, че Законът за търговските марки и правилата на ЕС позволяват регистрацията на марки, съставени от числа. По този начин Zara официално получава правото да използва числовата си идентичност 26 1 18 1.