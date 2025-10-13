РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Отново промени в движението по АМ "Хемус" заради полагане на маркировка

От днес до 17 октомври, от 8:00 ч. до 17:00 ч., поетапно ще се променя организацията на движението в участъка от 14-ти до 71-ви км на магистрала „Хемус“ в посока Варна за полагане на маркировка. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). По време на дейностите временно ще се ограничава движението в активната лента на магистралата и трафикът ще преминава в свободните ленти.

В същия период ще се работи и на две отсечки от второкласния път II-81 София – Монтана, от км 0 до 5-и км и между 8-и и 51-ви километър. Маркировка ще се полага и на път II-82 София – Самоков по трасето между 62-ри и 80-и километър.

АПИ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Миналата седмица беше пуснат нов участък от автомагистрала „Хемус“ между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“.

