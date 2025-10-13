септемврийският износ на Китай с най-висок ръст за последните 6 месеца

Китайските доставки в чужбина са се увеличили с най-бързите темпове за последните шест месеца, надхвърляйки значително прогнозите – признак за устойчивост, отреждаща на Пекин по-силна позиция в поредната търговска война със Съединените щати. Износът се е увеличил с 8.3% през септември в сравнение със същия месец на миналата година, според публикуваните на 13 октомври данни на Главната митническа администрация. Това е доста по-бърз ръст от усреднената оценка от 6,6% на анкетираните от агенция „Блумбърг“ икономисти и показва, че рекордният поток от стоки, напускащи бреговете на Китай, все още не се е забавил. Доставките за американците са намалели с 27% – шести месец на двуцифрен спад.

„Износът на Китай остана устойчив въпреки американските мита, благодарение на диверсифицирания експортен пазар и силната конкурентоспособност“, коментира Мишел Лам, икономист в „Сосиете женерал“. Той допълва, че „ограниченото въздействие на американските митнически налози върху общата търговия досега вероятно е насърчило Пекин да заеме по-твърда позиция в търговските преговори с Вашингтон“.

Компаниите реагираха на по-високите американски митнически ставки като се опитаха да търсят алтернативни пазари или насочваха стоки непряко към най-голямото световно стопанство. Износът за Европейския съюз се е увеличил с над 14% – най-много за последните повече от три години, а експортът за Африка е скочил с 56 процента. Доставките за 10-членния търговски блок от Югоизточна Азия са нараснали с почти 16 процента.

Силата на търсенето от пазари, различни от американския, означава, че китайските фирми би трябвало да бъдат по-слабо засегнати от по-нататъшното увеличение на тарифите, с което заплаши стопанинът на Белия дом Доналд Тръмп. По-високите продажби в чужбина дават също и тласък на вътрешната икономика в условията на дефлация и все още се борят да обърнат спада в търсенето и цените на жилища.

Китай ще обяви данни за икономическата активност за третото тримесечие на 20 октомври, като повечето анализатори прогнозират забавянето й спрямо първото полугодие. Въпреки това, силните резултати през първите две тримесечия почти гарантират, че страната ще достигне целевия си растеж от около 5 процента.

Вносът в азиатския колос е нараснал със 7.4% през септември – много над предвижданията, оставяйки излишък от 90,5 милиарда щатски долара.

„Сегашната външна среда остава мрачна и сложна“, каза пред репортери в Пекин Уанг Джун, заместник-началник на митническата служба. „Външната търговия е застрашена от нарастваща несигурност и трудности. Като се има предвид високата база от миналата година, се нуждаем от усилена работа, за да стабилизираме развитието на обмена през четвъртото тримесечие.“

Миналата седмица Китай обяви широкообхватни глобални мерки за контрол върху износа на продукти, съдържащи дори следи от определени редкоземни елементи, което накара Тръмп да отвърне на удара, като заплаши да отмени планираната лична среща с китайския президент Си Дзинпин – първата им от шест години. Американският лидер обяви също и планове за въвеждане на допълнителни 100% мита върху китайски стоки, заедно с драстични ограничения върху „всеки критичен софтуер“. По-късно обаче Белият дом изпусна парата и изрази готовност за сделка с Китай, целяща да потуши новото търговско напрежение, като същевременно предупреди, че неотдавнашните мерки за контрол върху износа, обявени от Пекин, са основна пречка за преговорите.

Икономическият екип на агенция „Блумбърг“ изчислява, че 100% увеличение на американските мита би повишило ефективните ставки върху китайските стоки до около 140% – ниво, което дефакто би преустановило търговията между двете страни. Докато при сегашната ставка, която е с 25 процентни пункта над средната за света, господството на Китай в производството поддържа износа му.

Ограниченото участие на съединените щати в най-бързо развиващия се износ на азиатския икономически гигант – от литиеви батерии до кораби и електрически превозни средства – би трябвало да улесни Пекин в ограничаването на по-нататъшни смущения в търговията, според Лин Сонг, главен икономист за Континентален Китай, Хонконг, Макао и Тайван в „Ай Ен Джи банк“.

О началото на годината Китай показа, че макар да не желае търговска война, е готов да отвърне на ескалацията, ако е необходимо“, коментира Сонг. И отбелязва, че „устойчивостта на износа вероятно ще засили доверието в този подход преди преговорите по-късно през този месец.“