НАТО обяви началото на учението „Steadfast Noon“ за ядрено възпиране

НАТО обяви началото на въздушното учение за ядрено възпиране „Steadfast Noon“ днес, 13 октомври. Няма да бъдат използвани реални ядрени оръжия. Това се казва в изявление на генералния секретар на Северноатлантически алианс Марк Рюте.

„НАТО започна годишното си ядрено учение „Steadfast Noon“ на 13 октомври. Учението е отдавна планирано“, отбеляза той.

„То не е свързано с никакви текущи световни събития и няма да бъдат използвани реални ядрени оръжия.“

Учението е рутинна тренировъчна дейност и е част от по-широките усилия на НАТО за поддържане на готовност и осигуряване на прозрачност около ядрената му позиция.