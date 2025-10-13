РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

НАТО обяви началото на учението „Steadfast Noon“ за ядрено възпиране

Рюте НАТО

НАТО обяви началото на въздушното учение за ядрено възпиране „Steadfast Noon“ днес, 13 октомври. Няма да бъдат използвани реални ядрени оръжия. Това се казва в изявление на генералния секретар на Северноатлантически алианс Марк Рюте.

„НАТО започна годишното си ядрено учение „Steadfast Noon“ на 13 октомври. Учението е отдавна планирано“, отбеляза той. 

„То не е свързано с никакви текущи световни събития и няма да бъдат използвани реални ядрени оръжия.“

Учението е рутинна тренировъчна дейност и е част от по-широките усилия на НАТО за поддържане на готовност и осигуряване на прозрачност около ядрената му позиция.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени