Френският премиер Льокорню ще се обърне към Националното събрание на 14 октомври

Френският премиер Себастиан Льокорню ще се обърне към Националното събрание (долната камара на парламента) ден след като назначаването на правителството, на 14 октомври. Това беше обявено от говорителя на правителството Мод Брежон по радио RTL.

„Политическото изявление на правителството ще бъде направено утре следобед. Часът ще бъде потвърден, но вероятно ще бъде в 15:00 ч. (16:00 ч. българско време. Брежон също така каза, че първото заседание на Министерския съвет с новия кабинет ще се проведе тази сутрин, където ще бъде представен проектобюджетът за 2026 година.

Говорителят на правителството призна, че

след обявяването може да му бъде внесен вот на недоверие,

но призова членовете, които желаят, да го направят само след обсъждане на конкретни законопроекти. Тя също така заяви, че вот на недоверие към правителството би „проправил пътя за разпускане на парламента“, което допълнително би навредило на имиджа на Франция на световната сцена, отслабвайки го и оказвайки негативно влияние върху френския народ.

На 12 октомври Льокорню сформира ново правителство.

Министърът на външните работи Жан-Ноел Баро и министърът на правосъдието Жералд Дарманен запазиха постовете си. Лоран Нунес, префектът на парижката полиция, беше назначен за министър на вътрешните работи, докато бившият министър на труда и здравеопазването Катрин Вотрен беше назначена за ръководител на Министерството на отбраната.

Предишният кабинет също беше ръководен от Льокорню,

но просъществува по-малко от ден след публикуването на списъка с министри, превръщайки се в най-кратко просъществуващото в историята на Петата република.

Лидерите на опозиционните партии „Национален сбор“ и „Неподчинена Франция“ вече обявиха намерението си автоматично да внесат вот на недоверие в новото правителство след преназначаването на Льокорню за министър-председател. Лидерите на други политически групи бяха по-малко откровени след обявяването на списъка с министри. Първият секретар на Социалистическата партия на Франция – Оливие Форе, не изключи възможността неговите колеги от партията да подкрепят тези инициативи.

След речта на министър-председателя обаче, Марин Тонделие, ръководител на „Еколозите“, се въздържа от коментари. В рамките на републиканския лагер няма ясно разбиране за следващите стъпки, след като няколко политици, които се присъединиха към правителството въпреки исканията на своя лидер Бруно Ретайлло, обещаха да ги изключат от партията.