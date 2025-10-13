Системите на Агенция „Митници“ са напълно готови за въвеждането на еврото у нас

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Агенция „Митници“ успешно е завършила подготовката и адаптацията на всички свои информационни системи, подлежащи на промяна във връзка с предстоящото въвеждане на еврото като официална валута в България от 1 януари 2026 г., съобщиха от институцията.

От 1 октомври 2025 г. в продукционна среда са внедрени нови версии на ключови модули от БАЦИС – СУА, „Искания“, „Възстановяване“ и „Последващ контрол“. В същия ден беше интегриран и модул „Искания по ЗАДС“ (версия 0.0.4), разработен по проект „1.2.2 Реализиране на промени в БАЦИС – модули СУА-Бандероли и Искания“, в изпълнение на Националния план за въвеждане на еврото.

Общо над 20 информационни системи са били обект на частични или пълни промени

в рамките на процеса по подготовка за въвеждане на еврото.

Агенция „Митници“ е сред водещите държавни институции по степен на дигитализация – повече от 95% от всички процеси, които администрира, са напълно електронни. Всички митнически декларации, както и основните митнически и акцизни процеси са изцяло в електронна среда.

За икономическите оператори няма да настъпят промени по отношение на подаването на митнически декларации.

Те продължават да се попълват и подават в съответствие с публикуваните на Е-Портала на Агенцията технически спецификации и правила. Текущата информационна система поддържа и всички валути, за които Българската народна банка обявява котировки, включително фиксирания курс на еврото спрямо лева.

Над 47% от декларациите за внос от стоки (по брой и по стойност), както и 24% от броя декларации за износ за общо 55,5% от общата стойност на изнасяните към трети страни стоки, подадени към Агенция „Митници“ през последната година и половина, са в евро, показват данните от митническите информационни системи.

„Данните недвусмислено показват, че еврото вече е активно използвана валута от българския бизнес

дори при търговията с трети страни и въвеждането му само ще улесни работата в реалната икономика“, коментира заместник-директорът на Агенция „Митници“ Георги Александров.

С извършените промени Агенция „Митници“ ще осигури безпроблемен преход към еврото и устойчиво функциониране на всички митнически и акцизни процеси, уточняват от агенцията.

