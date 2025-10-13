РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Партията на Слави Трифонов оттегли необмисления си законопроект за личните данни

Партията на Слави Трифонов оттегли необмисления си законопроект за личните данни

Партията на Слави Трифонов „Има такъв народ“ е изтеглила предложените от нея промени в Наказателния кодекс, които предвиждаха до 6 години затвор за нов вид престъпления „против личния живот“, съобщиха от формацията.

Масово обществено недоволство избухна срещу предложените промени, които предвиждаха възможност за установяване на факти и доказване на престъпления чрез използване на специални разузнавателни средства за подслушване и проследяване.

Атанас Атанасов от „Продължаваме промяната – Демократична България“ бе един от първите, които разкритикуваха предложените изменения в Наказателния кодекс. Според него, след като „чалгата вече е навлязла в парламента„, сега се опитва да проникне и в областта на наказателното право. Съпартиецът му и бивш премиер Николай Денков пък отправи призив към „Има такъв народ“ да се явят със затворнически дрехи, ако измененията бъдат приети от Народното събрание.

Критики към предложените промени отправи и сценаристът и писател Иво Сиромахов, дългогодишен колега на Слави Трифонов. Той е работил заедно с шефа на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов в „Шоуто на Слави“ и в телевизията на Слави Трифонов „7/8“. Впоследствие, защото „там има ново начало“, Сиромахов обяви, че вече не е част от „7/8“.

Часове преди Сиромахов да напусне телевизията, Слави Трифонов написа пост във „Фейсбук“, в който съжали не за внасянето на такъв закон, а за това, че най-вероятно ще го оттегли.

В петък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е провел телефонен разговор със Слави Трифонов, по време на който е било взето решение законопроектът да бъде изтеглен и да не се внася за гласуване.

Чел ли е Борисов някога проектозакони?

По повод оттегления законопроект, днес лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов заяви, че е убеден, че 99% от журналистите и публичните личности, които коментират закона, въобще не са го прочели. Той добави, че най-малко Бойко Борисов го е чел и дори подчерта, че според него Борисов вероятно не е чел никой проектозакон през живота си, но това е „друга тема“.

Трифонов отбеляза, че в текстовете на закона няма нищо, което да представлява „ревизия на свободата на словото“, и че е абсурдно точно неговата партия да иска „нещо подобно“. Според него законопроектът е бил насочен към защита на личното пространство на всеки човек, за да се предотврати изнудване чрез лични снимки, каквото „се случва от някои нечистоплътни лица в момента.“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени