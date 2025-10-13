Партията на Слави Трифонов оттегли необмисления си законопроект за личните данни

Партията на Слави Трифонов „Има такъв народ“ е изтеглила предложените от нея промени в Наказателния кодекс, които предвиждаха до 6 години затвор за нов вид престъпления „против личния живот“, съобщиха от формацията.

Масово обществено недоволство избухна срещу предложените промени, които предвиждаха възможност за установяване на факти и доказване на престъпления чрез използване на специални разузнавателни средства за подслушване и проследяване.

Атанас Атанасов от „Продължаваме промяната – Демократична България“ бе един от първите, които разкритикуваха предложените изменения в Наказателния кодекс. Според него, след като „чалгата вече е навлязла в парламента„, сега се опитва да проникне и в областта на наказателното право. Съпартиецът му и бивш премиер Николай Денков пък отправи призив към „Има такъв народ“ да се явят със затворнически дрехи, ако измененията бъдат приети от Народното събрание.

Критики към предложените промени отправи и сценаристът и писател Иво Сиромахов, дългогодишен колега на Слави Трифонов. Той е работил заедно с шефа на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов в „Шоуто на Слави“ и в телевизията на Слави Трифонов „7/8“. Впоследствие, защото „там има ново начало“, Сиромахов обяви, че вече не е част от „7/8“.

Часове преди Сиромахов да напусне телевизията, Слави Трифонов написа пост във „Фейсбук“, в който съжали не за внасянето на такъв закон, а за това, че най-вероятно ще го оттегли.

В петък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е провел телефонен разговор със Слави Трифонов, по време на който е било взето решение законопроектът да бъде изтеглен и да не се внася за гласуване.

Чел ли е Борисов някога проектозакони?

По повод оттегления законопроект, днес лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов заяви, че е убеден, че 99% от журналистите и публичните личности, които коментират закона, въобще не са го прочели. Той добави, че най-малко Бойко Борисов го е чел и дори подчерта, че според него Борисов вероятно не е чел никой проектозакон през живота си, но това е „друга тема“.

Трифонов отбеляза, че в текстовете на закона няма нищо, което да представлява „ревизия на свободата на словото“, и че е абсурдно точно неговата партия да иска „нещо подобно“. Според него законопроектът е бил насочен към защита на личното пространство на всеки човек, за да се предотврати изнудване чрез лични снимки, каквото „се случва от някои нечистоплътни лица в момента.“