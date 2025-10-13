РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Белгия се подготвя за масова стачка

Протестите срещу политиките на белгийското правителство от 13 февруари 2025 г.

Белгия се подготвя за мащабна обща стачка утре, 14 октомври, в която се очаква да участват между 60 000 и 100 000 души, съобщава БТА. Протестът е организиран от основните синдикати и над 40 неправителствени организации, които изразяват силното си несъгласие с политиката на правителството за ограничаване на бюджетните разходи.

Предвижда се да бъде засегната работата на градския транспорт, училищата и детските градини, предоставянето на административни и пощенски услуги, сметопочистването. Летищата в Брюксел и Шарльороа няма да приемат полети.

Исканията на протестиращите са за увеличаване на покупателната способност на хората, по-добри условия за пенсиониране и по-висок размер на пенсиите, по-справедливо данъчно облагане и др.

