Пациент чака 40 минути линейка в Карловско – тя така и не идва

Жители на карловското село Домлян се оплакват, че линейките на местната Спешна помощ отказват да обслужват селата в района, показва репортаж на БНТ. В него е представен конкретният случай – на пациентката Стайка Мазакова от Домлян, чиито близки чакат 40 минути линейката от филиала на пловдивската болница в Карлово, след което – при повторно позвъняване – разбират, че сами ще трябва да намерят транспорт до лечебното заведение.

Така възрастна жена е била принудена да стигне до болница в Пловдив с помощта на автомобила на свои познати.

Д-р Иван Стойнов, директор ЦСМП – Пловдив обяснява, че филиалът в Карлово разполага само с два спешни екипа на работна смята и те трябва да обслужат голям периметър с население от около 50 000 души.

Когато се приемат спешни обаждания, принципът на действие е следният: Ако случаят не е класиран като най-неотложен, се разговаря отново с подалия сигнала, да се види дали той има някаква възможност да откара близкия си и дали състоянието на пациента го позволява, за да се придвижат до най-близката болница – например до филиала в Карлово, където 24 часа в денонощието има медицинска сестра. Ако случаят е определен като най-тежък и неотложен, тогава до него стига най-близко разположеният свободен екип.

В крайна сметка д-р Иван Стойнов обещава, че ще назначи проверка. БНТ съобщава, че поради липса на кадри в центъра му за спешна медицинска помощ има затворени отделения.

Припомняме, че още от 2011 г. Министерството на здравеопазването залага в концепцията си за оптималното време за осигуряване на спешна помощ при инциденти то да е в рамките на 20-30 минути. Идеята е 90% от спешните животозастрашаващи случаи да бъдат обслужвани в рамките на 20 минути. За останалите се подчертава, че не трябва да се допуска интервал, по-голям от 40 минути. Случаите, при които този период не е спазен, са оправдани само при изключителни условия – свързани с метеорологични причини, бедствия, крупни аварии.

В концепията е отчетено, че средната гъстота на населението в страната е 68 жители на квадратен километър. За региони с гъстота под 68 жители на квадратен километър структурите за спешна медицинска помощ трябва да са разположени така, че 80% от населението в този регион да е на не повече от 20 км от тях. Това разстояние трябва да е максимум 30 км за населени места, в които живее най-малко 90% от обслужваното население. По този начин максимално се гарантира обслужването на населението при спешни случаи в рамките на 20 минути.