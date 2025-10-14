Партньорството на „Ел Би Булгарикум“ и „Мейджи“ показва добрите ни отношения с Япония

Развитието на отношенията между „Ел Би Булгарикум“ и „Мейджи“ в нови направления, както с нови научни и технологични постижения, така и с производство на нови продукти, обсъдиха министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов с г-н Катсунари Матсуда, главен изпълнителен директор на Meiji Holdings Co. На срещата, която беше проведена в централата на корпорацията в Токио, участваха още г-н Бунджиро Яо, член на борда на Meiji и директор за млечни продукти на компанията и посланикът на България в Япония Мариета Арабаджиева.

Благодарение на сътрудничеството българското кисело мляко се разпознава вече от близо 95% от японците, като над 20 милиона японци започват деня си с българско кисело мляко, стана ясно по време на срещата.

На нея бе изтъкнато още, че над петдесет годишното сътрудничество с „Мейджи“ е довело до разпознаваемост на бранда „Българско кисело мляко“, не само в Япония, но и в други азиатски държави.

Кансунари Матсуда посочи, че развитието на отношенията между компаниите е приоритетно. Той подчерта, че

„Мейджи“ вече над 50 години произвежда кисело мляко за японския пазар,

именно под името „Българско кисело мляко“, с което популяризира страната ни.

Акцент в срещата бе поставен и върху стратегическо партньорство и подписаното през октомври 2024 г. споразумение за създаване на съвместна научноизследователска и развойна дейност, чрез изграждане на съвместна лаборатория. Очаква се лабораторията да бъде открита през първата половина на 2026 година, а основната й цел ще бъде да изучава ползите от традиционното българско кисело мляко. „Това подчертава ключовата роля на „Мейджи“ за промотирането на българския продукт“, отбеляза министърът.

Бунджиро Яо от своя страна потвърди, че

откриването на съвместния изследователски център у нас за „Мейджи“ е изключително важно.

Беше посочено, че сътрудничеството с японската компания не се ограничава само с доставката на ноу-хау и закваски, а обхваща съвместни изследвания и разработки върху здравословния ефект на киселото мляко и създаването на технологии за производството.

Meiji е най-големият производител на млечни продукти в Япония.

Продуктовият асортимент включва прясно мляко, кисели млека, сладоледи, сирена и други млечни продукти, както и разнообразни здравословни храни и напитки.