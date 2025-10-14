Първият транзитен товар от Китай до Европа премина по Северния морски път

Първото транзитно пътуване от Китай до Европа по Северния морски път пристигна вчера в британското пристанище Феликстоу, съобщи „Росатом“. Според компанията, трансарктическият маршрут е съкратил наполовина времето за доставка в сравнение с традиционните маршрути.

Корабът, превозващ близо 25 000 тона товарни контейнери, отплава от пристанището Нингбо на 23 септември. Той влиза в Северния морски път на 1 октомври. След разтоварване във Феликстоу, контейнеровозът ще се насочи към други европейски пристанища.

„Пътуването през руската Арктика отне 20 дни,

което е почти половината от времето, което би отнело по традиционните южни маршрути“, се казва в прессъобщение на „Росатом“.

Северният морски път е корабен маршрут между Западна Евразия и Азиатско-тихоокеанския регион и исторически установена национална транспортна артерия за Русия. Той се простира на почти 5600 километра.

Днес Русия и Китай одобриха план за развитие на корабоплаването по Северния морски път.

Традиционно навигацията в източния сектор на Северния морски път започва през юни и продължава до декември.

Северният морски път е най-краткият маршрут по вода между Европа и Азиатско-тихоокеанския регион и най-значимата морска транспортна магистрала в Арктика. Разпростира се в Северния ледовит и в Тихия океан, главно по протежението на руския арктически бряг. Теоретично икономията от дистанцията достига до 50% в сравнение с използваните маршрути през Суецкия или Панамския канал. Потенциалът за превоз на стоки по този маршрут се оценява на 50 млн. тона годишно.