Министър Кирилов открива нова хеликоптерна площадка в Габрово

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов ще открие новоизградената хеликоптерна площадка на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ в Габрово, съобщава БТА.

Тя е сертифицирана в края на август и вече веднъж беше използвана, когато в края на септември пациент със сърдечносъдов проблем беше първият, транспортиран по въздух.

Болничното летище в Габрово е предназначено за обслужване на полети на вертолети за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух (HEMS).

Такива хеликоптерни площадки вече има 14 в страната. Освен тази в Габрово – към МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, такива има и в Панагюрище – към болницата „Уни Хоспитал“; в София има три – към болничните заведения „Света Анна“, „Лозенец“, „Света Екатерина“, във Велико Търново – към болницата „МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов „; на магистрала „Струма“ – „Тунел Железница“; в Монтана – към болницата „Д-р Стамен Илиев“; в Пловдив – към болницата „УМБАЛ Свети Георги“; в Шумен към „МБАЛ – ШУМЕН“; в Кърджали – в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“; в Стара Загора – към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД. Хеликоптерна площадка има и във Видин – към МБАЛ „Света Петка“ АД и в Русе – „УМБАЛ Канев“ АД.