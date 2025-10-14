Среброто се доближи до рекордните в историята му 53 долара за тройунция

Котировките на среброто „докоснаха“ най-високите в историята си стойности в близост до 53 щ. долара за тройунция след като мащабно закриване на къси позиции в метала в Лондон внесе допълнителна инерция във възхода, подгряван от растящото търсене на активи – убежища при кризи. Цените на суровината за незабавна доставка (спот) се изкачиха до 52.8983 щ. долара за тройунция в ранната лондонска търговия, надхвърляйки върховото равнище от януари 1980-а на вече несъществуващите контракти, търгувани на борсата в Чикаго CBOT, когато милиардерите братя Хънт се опитаха да поставят пазара под контрол. Златото също достигна поредния си рекорден връх след осем поредни седмици на печалба.

Опасенията от липса на ликвидност в Лондон предизвикаха търсене на сребро в световен мащаб, като референтните цени скочиха до почти безпрецедентни нива спрямо Ню Йорк. Което подтиква някои търговци да резервират товарни слотове на трансатлантически полети за сребърни кюлчета – скъп вид транспорт, обикновено запазен за златото – за да се възползват от по-високите цени в Лондон. Премията беше около 1.15 долара за тройунция в ранната търговия на 14 октомври – под разликата от 3 долара през миналата седмица.

Цените за лизинг на сребро – годишната такса за заемане на метал на лондонския пазар – неизменно високи от началото на годината, скочиха в края на миналата седмица до над 30% на едномесечна база. Това са зашеметяващи разходи за онези, които искат да подновят късите си позиции в суровината. Скокът в търсенето от Индия през последните седмици намали предлагането на налични кюлчета за търговия на лондонската борса LME. в Лондон – поредният отлив на сребърния метал след ударното му прехвърляне в Ню Йорк преди месеци заради опасенията, че и той може да бъде засегнат от американските мита, предизвикали сериозни размествания между двата световни центрове на търговия.

Въпреки че благородните метали бяха освободени официално от обмитяване през април, търговците остават нащрек преди приключването на така нареченото разследване по Раздел 232 на администрацията на Съединените щати за жизнено необходимите минерали, които включват сребро, както и платина и паладий. Проверките съживиха опасенията, че металите могат да бъдат обложени с нови мита, което ще изостри напрежението на пазара.

Пазарът на сребро „е по-ниско ликвиден и приблизително девет пъти по-малък от този на златото, което усилва движенията на цените“, пишат експерти на „Голдман Сакс груп“ в анализ за клиентите си. И допълват, че „без намеса на централната банка да стабилизира цените на среброто, дори временното намаляване на инвестиционните потоци може да предизвика непропорционална корекция, тъй като би свалила и напрежението в Лондон, имащо голям дял в наблюдавания напоследък възход.“

Четирите основни благородни метала са повишили пазарните си оценки с между 56% и 81% през тази година. Поскъпването на златото е подкрепено от покупки от централните банки, нарастващи дялове в търгуваните на борсата фондове и подновения низходящ лихвен цикъл на Федералния резерв. Търсенето на убежища се подсилва от повтарящите се търговски разпри между Съединените щати и Китай, заплахите за независимостта на американската централна банка и паузата в работата на правителството във Вашингтон.

„Очевидно, няма основателна причина да се борим с тенденциите както при златото, така и при среброто“, коментира Шаям Девани, инвеститор в Сингапур. Просто защото е ясно, че „тенденциите са се ускорили и вероятно ще продължат заради основните проблеми със слабите правителства, лошите бюджетни позиции и объркването от паричните политики, чието съчетаване тласка по-високо както златните, така и сребърните котировки“.

На 13 октомври анализатори на „Банк ъф Америка“ повишиха прогнозите си за цената на среброто в края на 2026 г. от около 44 на 65 долара за тройунция, обосновавайки се на постоянен пазарен недостиг, повишени фискални дефицити и по-ниски лихвени проценти.

Инвеститорите обмислят също и перспективите за разхлабване на паричната политика на Федералния резерв преди предстоящото този месец официално съвещание на банкерите за лихвените проценти. Директорът на банковия клон във Филаделфия – Ана Полсън, заяви на 13 октомври, че би подкрепила две лихвени редукции с по 25 базови пункта до края на тази година, тъй като трябва да се отчете влиянието на митата върху повишението на потребителските цени. По-ниските разходи по заемите ще бъдат в полза на благородните метали, които не носят лихва.

В 9.46 ч. българско време на 14 октомври среброто за незабавна доставка се търгуваше за 50.85 щ. долара за тройунция, а златото – за 4092.96 долара за тройунция.