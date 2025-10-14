Дронове ще следят чистотата и инфраструктурата в София – част от проекта за „дигитален двойник“ на града

Столичната община, съвместно с екип от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, започна въздушно заснемане на район „Красно село“ с помощта на дронове. Целта е да се проследи състоянието на контейнерите за отпадъци и да се оптимизират дейностите по почистване. Това съобщи кметът Васил Терзиев по време на демонстрацията. Терзиев подчерта, че инициативата е част от мащабния проект за изграждане на дигитален двойник на София, който ще обедини данни за подземна и надземна инфраструктура, пътна мрежа, зелени площи и незаконни сметища.

„Дроновете ще предоставят ценна информация за по-интелигентно планиране на почистването, ремонтите и градското развитие. След анализа на изображенията ще можем по-прецизно да насочваме екипите и да оптимизираме маршрутите за сметоизвозване“, обясни кметът.

Дейностите се изпълняват от Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии към СУ, ръководен от доц. Стелиян Димитров. Той посочи, че се използват две професионални безпилотни системи с фиксирано крило, които летят на височина около 120 метра и заснемат района по предварително зададен маршрут. „В рамките на два часа ще бъде заснет целият район ‘Красно село’, а до вечерта ще произведем цифров модел и ортофотокарта“, уточни доц. Димитров.

Данните ще бъдат качени в облачна платформа, достъпна за Общината и гражданите, като ще могат да се използват за планиране на сметоизвозването, транспортната политика, поддръжката на зелените площи и управлението на територията.

Екипът вече е заснемал райони като „Люлин“, а също и Бургас, а университетът разработва и методика за изследване на градския топлинен остров чрез фотограметрични и термални камери.

„Това е и ценен образователен опит – студентите се обучават с високотехнологична апаратура и придобиват умения в професиите на бъдещето“, допълни доц. Димитров.