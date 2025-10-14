Собственик в „Елените“: НАП продаваше апартаменти без проблеми

Продажби на апартаменти в залетия от потопа комплекс „Негреско“ в курорта „Елените“ е реализирала Националната агенция за приходите, съобщи пред „Нова телевизия“ един от собствениците – адвокат Любомир Петров. Той също купил чрез публична продан имота от приходната агенция убеден, че всичко е законно. Именно този комплекс запречва нашироко дъното на речното корито, което усили пороя. За него регионалният министър Иван Иванов заяви, че „строителят е неизвестен, защото няма разрешение за строеж, няма документи и това нещо подлежи на събаряне“. Петров твърди обаче обратното.

„Сградата е напълно законна, има всички документи: виза за проектиране, разрешително за строеж, Акт 16. Ако бъдат издадени заповеди за събаряне, ще ги обжалваме. Има издадени административни актове от длъжностни лица, въз основа на които зданието е построено и въведено в експлоатация. Виновни са Община Несебър, главният архитект и ДНСК, които не са упражнили контрол. Когато купуваш от НАП, очакваш държавата да знае какво продава. Имотите имаха всички разрешителни. Седмица преди наводнението НАП продаваше още един апартамент там“, допълни Петров.

Собствениците подготвят колективен иск срещу държавата и общината по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди с опцията да се обърнат и към европейските институции. Засегнати са няколкостотин души от различна националност, включително семейства за които това е единствено жилище, придобито с ипотечен кредит. Ако сградата бъде съборена, кредитите стават предсрочно изискуеми, а собствениците рискуват да останат без дом и с дългове. От приходната агенция обаче едва ли може да бъде търсена отговорност поради липсата на градоустройствени и строителни правомощия.