РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Глобата за каране без винетка да е 194 лв., реши парламентарна комисия

На комисия: Глобата за каране без винетка да е 194 лв.

Парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление прие на първо четене с 14 гласа „за“, 1 „против“ и без „въздържал се“ Законопроекта за изменение на Закона за движението по пътищата, внесен от Министерския съвет на 2 юли.

194 лв. става глобата за шофьорите на леки автомобили, ако карат без винетка. Глобата е двойно по-висока от цената на годишната винетка, която струва 97 лв. 

Проектозаконът бе обсъден на последното заседание на Комисията в началото на месеца и дебатите по него тогава бяха закрити, каза днес председателят на Комисията Николай Нанков от ПГ на ГЕРБ-СДС.

Поради липса на кворум тогава председателят на Комисията предложи промените в нормативния акт да бъдат приети при следващото събиране на членовете ѝ.

Законопроектът предвижда глобите за ползване на републикански пътища без платена винетна такса или тол такса да бъдат според тежестта на нарушението. Тези за превозни средства над 3,5 тона да бъдат определени в рамките на минимален и максимален размер за всяка от хипотезите, а глобите за автомобили до 3,5 тона да са в зависимост от цената на годишната винетка.

Предвидените промени в проекта на нормативен акт са направени в резултат на решение на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Административен съд – Хасково за отстраняване на несъответствия между действащата в България система от наказания и правото на Европейския съюз по отношение на ползването на платената пътна мрежа.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени