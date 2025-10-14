Глобата за каране без винетка да е 194 лв., реши парламентарна комисия

Парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление прие на първо четене с 14 гласа „за“, 1 „против“ и без „въздържал се“ Законопроекта за изменение на Закона за движението по пътищата, внесен от Министерския съвет на 2 юли.

194 лв. става глобата за шофьорите на леки автомобили, ако карат без винетка. Глобата е двойно по-висока от цената на годишната винетка, която струва 97 лв.

Проектозаконът бе обсъден на последното заседание на Комисията в началото на месеца и дебатите по него тогава бяха закрити, каза днес председателят на Комисията Николай Нанков от ПГ на ГЕРБ-СДС.

Поради липса на кворум тогава председателят на Комисията предложи промените в нормативния акт да бъдат приети при следващото събиране на членовете ѝ.

Законопроектът предвижда глобите за ползване на републикански пътища без платена винетна такса или тол такса да бъдат според тежестта на нарушението. Тези за превозни средства над 3,5 тона да бъдат определени в рамките на минимален и максимален размер за всяка от хипотезите, а глобите за автомобили до 3,5 тона да са в зависимост от цената на годишната винетка.

Предвидените промени в проекта на нормативен акт са направени в резултат на решение на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Административен съд – Хасково за отстраняване на несъответствия между действащата в България система от наказания и правото на Европейския съюз по отношение на ползването на платената пътна мрежа.