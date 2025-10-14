След заканите на Борисов срещу коалицията, Желязков отмени заседанието на кабинета

Премиерът Росен Желязков отмени насроченото за сряда заседание на правителството.

Официално съобщение от Министерския съвет за отмяната дойде минути, след като лидерът на ГЕРБ БойкоБорисов заговори за преформатиране на управляващата коалиция.

Преформатиране на правителството и смяна на председателя на парламента Наталия Киселова, поиска още Борисов от премиера Росен Желязков.

Лидерът на ГЕРБ отправи и упреци към партньорите си в управлението: „Има такъв народ“ и БСП, че са взели министерства на концесия.