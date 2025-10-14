Китай налага забрана за износ върху чиповете Nexperia след намесата на Амстердам

Китай наложи едногодишна забрана за износ върху китайската компания за чипове Nexperia след намесата на правителството в Амстердам в компанията със седалище в Наймеген. Нидерландия отстрани главния изпълнителен директор на фирмата и ограничи възможността ѝ да взема ключови решения, като това ескалира напрежението между Хага и Пекин за технологичната сигурност.

От 4 октомври китайската дъщерна фирма на Nexperia и подизпълнителите ѝ не могат да изнасят определени готови и полуготови компоненти. Компанията води преговори с китайските власти за премахване на ограниченията. Заводът ѝ в Донгуан произвежда над 50 милиарда чипа годишно.

Актът на нидерландците е извършен по закона Wet beschikbaarheid goederen, позволяващ държавна намеса за защита на жизненоважни стоки. Съдът в Амстердам временно отстрани главния изпълнителен директор Чжан Сюежън и постави правата на глас под контрола на независим администратор, като назначи нови временни ръководители на компанията.

Китай осъди действията на Нидерландия като „срамни“ и като нарушение на международните правила и заяви, че ще защитава правата и интересите си. Европейската комисия е в контакт с Амстердам и оценява потенциалния риск за икономическата сигурност на региона.

Nexperia произвежда чипове за телефони, автомобили, соларни панели и други устройства, а през 2019 г. бе придобита от Wingtech.