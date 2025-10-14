Германия ще позволи на пенсионерите да печелят до 2000 евро месечно без данъци

Гражданите на Германия, които решат да работят след навършване на пенсионна възраст, ще могат да печелят до 2000 евро на месец без да плащат данъци. Това е част от инициативата на канцлера Фридрих Мерц за справяне с недостига на работна ръка и за съживяване на най-голямата икономика в Европа.

Според проектозакон, правителството изчислява, че мярката ще струва около 890 милиона евро годишно, считано от 1 януари 2026-а, когато ще влезе в сила.

Т. нар. „активен пенсионен план“ – едно от предизборните обещания на Мерц, се очаква да бъде одобрен в сряда (15 октомври) от неговата коалиция със Социалдемократите. Целта е да се смекчи ефектът от застаряващото население и недостига на квалифицирани кадри след три години на икономическа стагнация.

„Германският пазар на труда е изправен пред структурни предизвикателства в резултат на демографските промени. Поколението „бейби бум“ (на хората, родени от 1946-а до 1964-а) постепенно ще се пенсионира през следващите години, докато все по-малко млади хора навлизат на пазара на труда. Това води до недостиг на квалифицирани работници в много сектори“, се казва в проектозакона.

Работата след пенсия е разрешена в Германия, както и в по-голямата част от Европа, но Берлин иска да я направи по-привлекателна чрез данъчни облекчения.

Примери от други държави

Други страни също насърчават работата след пенсиониране, включително Гърция, която вече отчита успехи. След като Атина разреши на работещите пенсионери да запазят пълния си размер на пенсиите и да плащат само 10% данък върху допълнителния си доход, броят им е нараснал от 35 хиляди през 2023 г. до над 250 хил. през септември 2025 г., според гръцкото министерство на труда.

Демографски натиск върху Германия

Германия трябва да се справи с едно от най-сериозните демографски предизвикателства в Европа – 4.8 милиона работници (около 9% от работната сила) ще се пенсионират до 2035 г., което ще натовари социалната система и икономиката.

Освен свиващия се пазар на труда, най-голямото европейско стопанство има най-кратката средна продължителност на работното време сред всички държави от ОИСР, а делът на работещите на непълно работно време се е удвоил до 30% от началото на 90-те години, основно заради по-високата женската заетост.

Целите на мярката

Данъчното облекчение има за цел не само да стимулира заетостта, но и да „задържи опита и знанията в компаниите за по-дълго“, като по този начин повиши общото ниво на работещите, да допринесе за икономическия растеж и за по-високи бюджетни приходи, се посочва в документа.

Върху тези доходи все пак ще се плащат социални осигуровки – както от служителите, така и от работодателите – което ще вкара допълнителни средства в здравната и пенсионната система.

Очакваната загуба на данъчни приходи от 890 милиона евро годишно е по-скоро консервативна оценка, като икономистите оценяват, че реалния им размер може да достигне 1.4 милиарда евро, ако около 340 хил. души се възползват от облекчението, според изчисленията на германския икономически институт IW.

Баланс между стимули и ранно пенсиониране

Същевременно, правителството запазва съществуващите стимули за ранно пенсиониране – още от 63-годишна възраст, въпреки че официалната пенсионна възраст в Германия е 67 години.

Главният икономист на „Беренберг банк“ Холгер Шмидинг, прогнозира, че броят на участниците в новата програма ще се увеличава с времето и че положителният ефект върху икономическия растеж и социалните фондове ще компенсира разходите в рамките на две-три години.

„Това е и знак, че обществото оценява приноса на по-възрастните хора, които решават да останат активни и да продължат да внасят своя принос“, отбелязва Шмидинг. И допълва, че очаква известен положителен психологически ефект в течение на времето.

