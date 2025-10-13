Амстердам пое контрола над китайската Nexperia заради икономическата сигурност на Европа

Правителството на Нидерландия в Амстердам пое контрола над китайската компания за чипове Nexperia, позовавайки се на риск за икономическата и технологична сигурност на Европа и „сериозни управленски нарушения“. Фирмата, която е собственост на китайската Wingtech от 2019 г., произвежда чипове за автомобилната и електронната индустрия.

Решението позволява на министъра на икономиката Винсент Кареманс да блокира действия на ръководството на Nexperia, а съдът в Амстердам вече е отстранил китайския главен изпълнителен директор и е назначил независим ръководител.

Wingtech определи хода като „геополитическа намеса“ и потърси подкрепа от китайските власти. Междувременно, акциите ѝ в Шанхай потънаха с 10 процента.

Случаят се вписва в нарастващото напрежение между Запада и Китай за контрола върху стратегически технологии. Вашингтон вече е включил Wingtech в санкционния списък, а Хага е ограничила износа на оборудване за производство на чипове към азиатския икономически гигант.