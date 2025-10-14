РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Meta и Oracle ускоряват внедряването на новите мрежови технологии на NVIDIA

Технологичните гиганти Meta и Oracle модернизират своите центрове за данни за изкуствен интелект (AI) с мрежовите Ethernet суичове Spectrum-X на NVIDIA. Технологията подобрява ефективността на обучението на големи AI модели и ускорява тяхното внедряване в огромни изчислителни клъстери.

Oracle ще използва Spectrum-X с архитектурата Vera Rubin за изграждане на големи AI фабрики, докато Meta интегрира суичовете в своята платформа FBOSS, за да поддържа по-големи модели и услуги за милиарди потребители. Spectrum-X свързва милиони GPU, действайки като „нервна система“ за най-големите AI модели.

