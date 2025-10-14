Софийската организация на „Демократи за силна България“ постави символичен билборд с надпис „ТУК НЕ Е МОСКВА“ на кръстовището на бул. „Драган Цанков“ и ул. „Никола Мирчев“ – в непосредствена близост до руското посолство.

От партията посочват, че това е реакция срещу „продължаващото бездействие на институциите по казуса с т.нар. руски анклав“ – терен от 11 000 кв. м в санитарно-охранителната зона на язовир „Искър“, който се ползва от Руската федерация без правно основание и без документи за собственост в продължение на десетилетия.

ДСБ припомня, че петицията за възстановяване на държавния контрол върху имота, започна през септември, вече е подкрепена от над 7000 граждани и продължава да събира подписи.

Инициаторите настояват държавата да осигури пълна прозрачност за собствеността и достъпа до терена, който е обект от национално значение, тъй като попада във вододайната зона на град София.