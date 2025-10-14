Регионалният министър подкрепя да има затвор за незаконни сметища и предлага същото за строежи от висока категория

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов заяви, че подкрепя идеята на правосъдния министър Георги Георгиев за въвеждане на ефективни присъди „затвор“ за незаконни сметища, като предложи същата мярка да се прилага и за незаконните строежи от висока категория.

„Трябва да има реални санкции, защото нарушенията от този тип водят до сериозни последици за хората и околната среда“, посочи Иванов пред журналисти във връзка с наводнението във ваканционно селище „Елените“.

Министърът уточни, че въпросът за евентуално незаконно сметище в района не е в компетенциите на МРРБ и Дирекцията за национален строителен контрол, чиято задача е да установява незаконно строителство.

По думите му, на територията на Елените са идентифицирани два незаконни строежа – аквапаркът и бетонната корекция на реката, която е довела до нарушаване на естественото ѝ течение.

„Актът за установяване на незаконен строеж вече е в сила, предстои уведомяване на заинтересованите лица, преди да бъде издадена заповед за събаряне“, уточни Иванов.

Той допълни, че компетентните органи ще трябва да изяснят как върху незаконна корекция на река са били построени законни сгради, като подчерта, че това е пример за системен провал в контрола върху строителството.