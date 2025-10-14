7 потенциални ползи за здравето от тиквата

Месото на тиквата е източник на много хранителни вещества. “Тиквата е изключително богата на калий и фибри – два нутриента, от които повечето възрастни страдат от недостиг в диетата си,” казва Джоан Салге Блейк, RD, клиничен професор по хранене в Бостънския университет.
Прясната тиква е най-добра, когато е в сезон – през есента и зимата.
Но ако не можете да се сдобиете с прясна тиква, можете да се насладите на есенните вкусове през цялата година с помощта на консервирана тиква. Използвайте я в печива, смутита, паста сосове и други.
Ето подробен поглед върху хранителните вещества в 1 чаша (около 245 г) сварена тиква:
- Калории: 49
- Мазнини общо: 0,172 г
- Наситени мазнини: 0,091 г
- Транс мазнини: 0 г
- Холестерол: 0 мг
- Натрий: 2,45 мг
- Въглехидрати общо: 12 г
- Диетични фибри: 2,7 г
- Захари общо: 5,1 г
- Добавени захари: няма
- Протеини: 1,76 г
- Витамин D: 0 мкг
- Витамин C: 11,5 мг
- Калций: 36,8 мг
- Желязо: 1,4 мг
- Калий: 564 мг
1. Фибрите и пектинът могат да подпомогнат храносмилането
Диетичните фибри са важен нутриент, който подпомага храносмилателния тракт и предотвратява запек, но ползите им са много повече. Те са полезни за сърдечно-съдовото и метаболитното здраве и дълголетието.
1 чаша сварена тиква съдържа 2,7 г фибри, което я прави отличен източник. Месото на тиквата е също богато на пектин. “Пектинът е естествен пребиотик, който храни полезните пробиотични микроорганизми в червата,” казва Джена Волпе, RDN, базирана в Остин, Тексас.
2. Калият може да помогне за понижаване на кръвното налягане
“Диета, богата на калий, помага за намаляване на кръвното налягане, като кара бъбреците да отделят излишния натрий,” обяснява Блейк.
3. Бета-каротинът се преобразува във витамин А с антиоксидантни свойства
Бета-каротинът, червено-оранжев пигмент, придава на класическия джак-о’-лантърн оранжевия цвят и се преобразува във витамин А, богат на антиоксиданти. Тя е естествено богата на този мощен антиоксидант, който подпомага здравето на очите, кожата и имунната система.
4. Тя е добър източник на витамини и минерали, които укрепват имунната система
Съдържа витамин A, C и E, както и желязо, които подпомагат имунната система. Витамин C също увеличава усвояването на желязо, а желязото подпомага развитието и функцията на имунните клетки.
5. Благодарение на бета-каротина, може да намали възпалението
Бета-каротинът има известни противовъзпалителни свойства. Консумацията на тиква може да подпомогне намаляването на хроничното възпаление, което е свързано със заболявания като диабет, сърдечни заболявания, рак и автоимунни разстройства.
6. Хранителните вещества могат да намалят риска от сърдечни заболявания
Антиоксидантите предпазват клетките от увреждане.
7. Тиквата подпомага здравето на очите и кожата
Тиквата съдържа каротеноиди като лутеин и зеаксантин, които намаляват риска от макулна дегенерация и катаракта.
Как да включите тиквата в диетата си
- Изпечете я: добавя влага и кремообразна текстура на печива като пайове, бисквити, кексчета и палачинки.
- Сервирайте я като гарнитура: печена тиква заедно с основното ястие, супи, салати, къри, чили.
- Добавете я в сосове: подходяща за паста сосове, хумус или ризото.
- Запечете семките: източник на цинк, желязо и протеин.
- Закуска: смесете тиква в омлети, мъфини или смутита за допълнителни фибри.
Четете още: Учени откриват изненадващи ползи за здравето от добавянето на кленов сироп