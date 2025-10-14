7 потенциални ползи за здравето от тиквата

Месото на тиквата е източник на много хранителни вещества. “Тиквата е изключително богата на калий и фибри – два нутриента, от които повечето възрастни страдат от недостиг в диетата си,” казва Джоан Салге Блейк, RD, клиничен професор по хранене в Бостънския университет.

Прясната тиква е най-добра, когато е в сезон – през есента и зимата.

Но ако не можете да се сдобиете с прясна тиква, можете да се насладите на есенните вкусове през цялата година с помощта на консервирана тиква. Използвайте я в печива, смутита, паста сосове и други.

Ето подробен поглед върху хранителните вещества в 1 чаша (около 245 г) сварена тиква:

Калории: 49

Мазнини общо: 0,172 г

Наситени мазнини: 0,091 г

Транс мазнини: 0 г

Холестерол: 0 мг

Натрий: 2,45 мг

Въглехидрати общо: 12 г

Диетични фибри: 2,7 г

Захари общо: 5,1 г

Добавени захари: няма

Протеини: 1,76 г

Витамин D: 0 мкг

Витамин C: 11,5 мг

Калций: 36,8 мг

Желязо: 1,4 мг

Калий: 564 мг



1. Фибрите и пектинът могат да подпомогнат храносмилането

Диетичните фибри са важен нутриент, който подпомага храносмилателния тракт и предотвратява запек, но ползите им са много повече. Те са полезни за сърдечно-съдовото и метаболитното здраве и дълголетието.

1 чаша сварена тиква съдържа 2,7 г фибри, което я прави отличен източник. Месото на тиквата е също богато на пектин. “Пектинът е естествен пребиотик, който храни полезните пробиотични микроорганизми в червата,” казва Джена Волпе, RDN, базирана в Остин, Тексас.

2. Калият може да помогне за понижаване на кръвното налягане

“Диета, богата на калий, помага за намаляване на кръвното налягане, като кара бъбреците да отделят излишния натрий,” обяснява Блейк.

3. Бета-каротинът се преобразува във витамин А с антиоксидантни свойства

Бета-каротинът, червено-оранжев пигмент, придава на класическия джак-о’-лантърн оранжевия цвят и се преобразува във витамин А, богат на антиоксиданти. Тя е естествено богата на този мощен антиоксидант, който подпомага здравето на очите, кожата и имунната система.

4. Тя е добър източник на витамини и минерали, които укрепват имунната система

Съдържа витамин A, C и E, както и желязо, които подпомагат имунната система. Витамин C също увеличава усвояването на желязо, а желязото подпомага развитието и функцията на имунните клетки.

5. Благодарение на бета-каротина, може да намали възпалението

Бета-каротинът има известни противовъзпалителни свойства. Консумацията на тиква може да подпомогне намаляването на хроничното възпаление, което е свързано със заболявания като диабет, сърдечни заболявания, рак и автоимунни разстройства.

6. Хранителните вещества могат да намалят риска от сърдечни заболявания

Антиоксидантите предпазват клетките от увреждане.

7. Тиквата подпомага здравето на очите и кожата

Тиквата съдържа каротеноиди като лутеин и зеаксантин, които намаляват риска от макулна дегенерация и катаракта.

Как да включите тиквата в диетата си

Изпечете я: добавя влага и кремообразна текстура на печива като пайове, бисквити, кексчета и палачинки.

Сервирайте я като гарнитура: печена тиква заедно с основното ястие, супи, салати, къри, чили.

Добавете я в сосове: подходяща за паста сосове, хумус или ризото.

Запечете семките: източник на цинк, желязо и протеин.

Закуска: смесете тиква в омлети, мъфини или смутита за допълнителни фибри.

Четете още: Учени откриват изненадващи ползи за здравето от добавянето на кленов сироп