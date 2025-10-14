От сдружението на общините искат за 2026 г. 13% увеличение на субсидията им

От Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) искат субсидията за общините в бюджета за следващата година да бъде повишена с 13 процента, заяви изпълнителният директор на организацията Силвия Георгиева, цитирана от БТА. Предложенията са представени и пред Министерството на финансите.

От сдружението на общините поставят три акцента.

Първият е запазването на общинската инвестиционна програма, в която има около 3300 общински проекта на стойност 8.2 млрд. лева. От сдружението на общините държат програмата да бъде запазена и парите да бъдат осигурени.

Вторият приоритет е общата изравнителна субсидия, с която общините могат да се разпореждат самостоятелно, след решение на общинските съвети. Именно за нея от сдружението искат увеличение с 13% за 2026 година.

Последното искане е за заплатите в общинските администрации. По думите на Георгиева те са едни от най-малките в страната, като даде пример, че един евроексперт в средно голяма община получава около 1200 лева чиста заплата.

„Централната власт и местната власт се срещнаха през тези три дни в Албена и имахме изключително добър диалог, чуваемост от двете страни. Имаме увереност, че проблемите, които поставиха кметовете, бяха чути и правилно разбрани от страна на представителите на правителството“, уточни Георгиева.

От НСОРБ се обявиха “за” реформа в управлението на отпадъците, като подкрепят принципа „замърсителят плаща“, но преди неговото въвеждане настояват за 3-годишен преходен период.

Изпълнителният директор на сдружението на общините добави и че техен приоритет остават проблемите с водоснабдяването – задача, обвързана с подмяната на ВиК мрежата.