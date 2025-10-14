Плевен обяви обществена поръчка за 4.9 млн. лв. за събиране и извозване на боклук

Община Плевен обяви обществена поръчка за 4.9 млн. лв. без ДДС за сметосъбиране и сметоизвозване до регионалния й център за управление на отпадъците в землището на село Буковлък.

Събирането на отпадъците ще става на територията на 25 населени места – Беглеж, Бохот, Брестовец, Бръшляница, Буковлък, Върбица, Горталово, Гривица, Дисевица, Коиловци, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Мечка, Николаево, Опанец, Пелишат, Плевен, Радишево, Ралево, Славяново, Тодорово, Тученица, Търнене, Ясен.

Общото количество отпадъци, които се очаква да се генерират за една година са около 50 000 тона.

От общината са обявили и какъв е минималният брой и вид техника, необходими за изпълнение на дейностите по поръчката:

Единадесет сметоизвозващи автомобили с вариопреса или с роторпреса за обслужване на съдове с обем 1.1 м3 и кофи, с капацитет между 16 м 3 и 20 м3. Те трябва да са с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО 5 или еквивалент.

Един сметоизвозващ автомобил с вариопреса или с роторпреса за обслужване на съдове за отпадъци с обем 1.1 м3 и кофи по улици с трудна проходимост в населените места, с капацитет 16 м3.

Един малогабаритен сметоизвозващ автомобил с вариопреса за обслужване на съдове с обем 1.1 м3 и кофи, с капацитет от 6 м3 до 8 м3.

Един сметосъбиращ автомобил с капацитет до 6 м 3 – за сметосъбиране на разделно събрани биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, притежаващ удостоверение за регистрация на превозно средство за превозване на странични животински продукти и продукти, получени от тях, трета категория.

Три „контейенеровози“ за обслужване на контейнери с обем 4м3 и контейнери с обем 7м3;

Един специален камион за измиване и дезинфекция на съдовете за отпадъци;

Два челни товарача с вместимост на кофата до 1.1 м3;

Два самосвала с товароносимост до 5 тона – с механизъм за покриване на самосвалния кош.

Има и специални изисквания за съдовете – избраният изпълнител трябва да монтира уникален идентификатор (разпознавателен чип) за GPS проследяване и контрол на всички контейнери, разположени в град Плевен, които са общо 1 474 на брой.

Офертите трябва да се предадат до 17 ноември 2025 година.