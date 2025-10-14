ВСС избра съдия Мариника Чернева за и.ф. шеф на ВАС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) официално избра съдия Мариника Чернева за изпълняващ функциите на и.ф. административен ръководител на Върховния административен съд.

Решението е било взето единодушно с 9:0 гласа. Преди седмица след продължително обсъждане ВСС реши да попита съдиите по ред на старшинството кой иска да изпълнява длъжността. При допитването съдия Чернева първа даде съгласието си да заеме поста.

Тя има над 36 години юридически стаж, от които 20 години като съдия във ВАС. От декември 1991 г. до март 1999 г. е била съдия в Софийския районен съд. От март 1999 г. до януари 2005 г. е била съдия в Софийския градски съд, след което е назначена във Върховния административен съд.

Съдия Чернева е била ръководител на Осмо отделение на ВАС от 2010 г. до 2012 г., а от 2012 г. до 2018 г. ръководител на Четвърто отделение. От май 2018 г. до момента тя е заемала длъжността ръководител на Първа колегия и заместник председател на ВАС.

До избирането на и.ф. шеф на ВАС се стигна, след като мандатът на Георги Чолаков изтече миналата година, но той остана на поста като временно изпълняващ функциите до избора на следващ титуляр.

Промените в Закона за съдебната власт, които бяха приети в началото на годината, обаче забраниха едно и също лице да изпълнява длъжността повече от шест месеца. Този период изтече на 21 юли тази година.