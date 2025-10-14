Цветомир Петров: „Софекострой“ почиства най-замърсения район „Красна поляна“ за 180 лв. на тон (част 1)

Кризата с боклука е създадена не само с икономически, а и с политически цели, смята Цветомир Петров
Важният извод от общинските избори в Пазарджик е, че планът за приключване на Промяната катастрофира сериозно. Ние качихме представителството си в общинския съвет с 50%, конкретно в града сме първа политическа сила. Но на кмета Куленски ще му е трудно, защото най-вероятно срещу себе си ще има мнозинство в градския парламент.
Понякога във фрагментиран парламент се вземат по-добри за гражданите решения.
Цената, на която „Софекострой“ почиства най-тежкия район на столицата „Красна поляна“, е 180 лв. на тон. На нас ни поискаха 420 лв. за много по-лесни за почистване райони.
Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров.
