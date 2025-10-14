РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Цветомир Петров: „Софекострой“ почиства най-замърсения район „Красна поляна“ за 180 лв. на тон (част 1)

Кризата с боклука е създадена не само с икономически, а и с политически цели, смята Цветомир Петров

Важният извод от общинските избори в Пазарджик е, че планът за приключване на Промяната катастрофира сериозно. Ние качихме представителството си в общинския съвет с 50%, конкретно в града сме първа политическа сила. Но на кмета Куленски ще му е трудно, защото най-вероятно срещу себе си ще има мнозинство в градския парламент.

Понякога във фрагментиран парламент се вземат по-добри за гражданите решения.

Цената, на която „Софекострой“ почиства най-тежкия район на столицата „Красна поляна“, е 180 лв. на тон. На нас ни поискаха 420 лв. за много по-лесни за почистване райони.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров.

Още от интервюто:

Има ли аналогия между общинските ситуации в Пазарджик и София?

Как кмет може да управлява с враждебен общински съвет?

Има ли реваншизъм към софиянци в създадената криза с боклука?

Как определени „софиянци“ решиха в една и съща нощ да изхвърлят на боклука едра покъщнина?

Траен вариант ли е общинска фирма да събира боклука в столицата?

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени