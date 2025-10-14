Правосъдното министерство ще накаже 4-ма нотариуси

Министерството на правосъдието ще накаже с „лишаване от правоспособност за срок от една година“ трима нотариуси, а четвърти ще бъде само предупреден. Предложенията са изпратени до Нотариалната камара от правосъдния министър Георги Георгиев, информират от националното ведомство.

Първото искане е за столичен нотариус, чиито нарушения са свързани с издаването на констативен нотариален акт за собственост и последващи – за покупко-продажба. Издаденият нотариален акт е за имот с площ от 469 кв. метра.

Сигналът е подаден от дъщерята на собственика на имота, която разбира за промяната на собствеността от кадастъра. По-малко от три месеца след издаване на констативния нотариален акт, същият нотариус изповядва и нотариален акт за покупко-продажба на въпросния имот, последвана от още една продажба 8 месеца по-късно.

Второто предложение за дисциплинарно наказание е за нотариус от Казанлък, който с общо пълномощно дарил 4 имота и продал 1, всички собственост на гражданин, който сигнализирал за случая. По случая тече проверка за вероятна измама.

Третият нотариус от град Балчик, който отново е издал констативен нотариален акт при пренебрегване на правилата.

Предупреждение е отправено и за нотариус от Варна, който изготвил нотариален акт с цел замяна на недвижим имот с моторно превозно средство. Актът е вписан два дни след сделката.

Резултатите от всички проверки са изпратени и до прокуратурата.