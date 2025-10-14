ЕС обмисля принудителен трансфер на технологии, за да позволи нови китайски инвестиции

Европейският съюз обмисля да принуди китайските фирми да прехвърлят технологии на европейски компании, ако искат да работят на територията на блока – поредният агресивен опит да направи европейската индустрия по-конкурентоспособна. Мерките ще се прилагат за юридически субекти, които търсят достъп до ключови цифрови и производствени пазари като автомобили и батерии, според запознати с плановете лица. Правилата ще изискват също така фирмите да използват определено количество стоки или трудов ресурс от ЕС и да добавят стойност към продуктите на територията на общността.

Образуването на съвместни предприятия е друга опция на масата.

Въпреки че правилата, които се очаква да влязат в сила през ноември, технически ще се прилагат за всички фирми извън ЕС, целта е да се парира превъзходството на китайската производствена мощ над европейската индустрия, посочиха пожелалите анонимност източници.

Маневрата с висок залог идва в ключов момент за Европа. Субсидираните китайски продукти са завладели европейските пломишлени сектори, а надвисналите ограничения на Пекин върху редкоземните минерали заплашват да притиснат до стената производителите на континента. Но прицелването в Китай вероятно ще предизвика обратна реакция, и ще нанесе щети на онова, което е жизнено важно в търговско отношение.

„Разглеждат се няколко мерки за насърчаване на силна, конкурентна и декарбонизирана европейска индустрия“, заяви Томас Грение – говорител на Европейската комисия, която подготвя регламентите. Той добави, че „все още не е взето окончателно решение за точния обхват и характер на тези мерки“.

Напрежението между двете световни сили вече е високо. Наскоро ЕС предприе стъпки за удвояване на митата върху вноса на стомана, което би засегнало евтиния китайски импорт. Дни по-късно Пекин заяви, че ще приеме нови мерки за контрол върху износа на жизненоважни редкоземни елементи, което предизвика призиви в европейския блок за по-нататъшно ограничаване на икономическата зависимост от Китай.

Ръководителите на общността направиха през последните няколко години маса обещания да защитят местните производители от азиатския колос. Предстоящите разпоредби ще ускорят тези усилия, като част от законодателно предложение, наречено Закон за ускоряване на индустриалната декарбонизация (Industrial Accelerator Act).

През септември шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен определи законодателството като начин за стимулиране на секторите от следващо поколение в Европа. С плана си ЕС имитира Пекин, който отдавна поставя строги критерии за външни фирми, които искат да навлязат на неговия пазар, като едновременно с това инвестира сериозно в Европа и в други части на света чрез своята инициатива „Един пояс, един път“, трупайки технически знания.

Междувременно, Европа все още се бори с анемичен растеж и слаби инвестиции, заради слабото представяне на Германия – най-голямата ѝ икономика. Докато европейската индустрия търси начини да защити своите бизнес модели, лобистки групи призовават Брюксел да обмисли драстични действия за получаване на достъп до технологии, в които Китай е спечелил предимство.

Ключов елемент от предстоящото предложение ще има за цел да помогне на зараждащата се европейска индустрия за електрически превозни средства, твърдят запознати с плана лица. То ще акцентира най-вече върху трансфера на ноу-хау в технологиите за батерии, като се има предвид, че автомобилните производители от ЕС често разчитат на Китай за тези компоненти в електрическите коли, изоставайки от китайските си конкуренти, като BYD.

Китайските автомобилни компании вече разширяват присъствието си в Европа, като BYD инвестира в завод в Унгария и обещава да увеличи производството на батерии за електрически автомобили в целия континент.

CATL – един от най-модерните производители на батерии в Китай, планира да изпрати 2000 работници, за да изгради и осигури персонал в завод за батерии на стойност 4 милиарда евро в Испания в съвместно предприятие със Stellantis.

Според предложението, чуждестранните производители на коли, които искат да продават в ЕС, ще трябва да доставят определено количество стоки и услуги на местно ниво. Според един от източниците, се разглежда и изискване заводите с чуждестранна собственост да наемат работници от ЕС. Пакетът ще опрости и процеса на издаване на разрешителни за европейските компании.