Китай нажежи търговския конфликт със САЩ с ограничения върху корабоплаването

Китай наложи санкции на американските подразделения на южнокорейския корабостроителен гигант Hanwha Ocean Co. и заплаши с допълнителни ответни мерки в сектора – последният ход от поредица подмолни удари в хода на надпреварата на Пекин и Вашингтон за влияние преди очакваните търговски преговори между тях.

Санкциите, насочени към пет американски подразделения на Hanwha Ocean, допринесоха за спада на световните акции във вторник, тъй като търговците намалиха очакванията си за облекчаване на напрежението между двете най-големи икономики в света. Акциите на Hanwha Ocean затвориха с понижение от 6.2%, докато акциите на китайските корабостроители поскъпнаха.

Действията на Китай ескалират дългогодишен спор със Съединените щати за надмощие в Световния океан. Двете страни вече са наложили специални пристанищни такси на корабите на другия субект. Америка активизира своите съюзници, на първо място Южна Корея, за да съдействат за възстановяването на собствената им рухнала корабостроителна индустрия. Борбата има последици за световната икономика, тъй като корабите осъществяват над 80% от международния търговски обмен.

„Това е разширяване и увеличаване на продължаващия търговски конфликт,“ казва Дебора Елмс, ръководител на търговската политика в Hinrich Foundation, базирана в Сингапур. „Вече не става въпрос само за мита и експортни ограничения, а за това на кои пазари имат право да оперират компаниите. Ако това (противопоставяне) продължи, много икономически дейности са изложени на риск.“

Корабоплаването е само една от точките на напрежение в отношенията между Китай и САЩ, които държат глобалните инвеститори нащрек през последните дни. Пекин затегна експортните ограничения върху редки земни елементи и предприе други мерки, докато САЩ разшириха ограниченията върху достъпа на Китай до чипове и заплашиха страната с допълнително обмитяване от 100 процента.

Въпреки че официални представители на двете правителства подчертават, че продължават диалога, не е ясно дали ще успеят да постигнат примирие преди срещата на върха между Доналд Тръмп и Си Дзинпин. Един риск за Си е, че последните мерки на Китай по отношение на редкоземните елементи и корабоплаването могат да накарат страни като Южна Корея да се обединят с Америка за оказване на натиск върху Пекин.

Американският министър на финансите Скот Бесънт обвини китайците, че насочват „базука към веригите за доставки и индустриалната база на целия свободен свят“ и мобилизира съюзниците на Съединените щати да се обединят с Белия дом в противопоставянето на тази политика.

Китайските официални лица имат шанс да намалят напрежението тази седмица. Заместник министърът на финансите Ляо Мин – ключов член на преговорния екип на Пекин, участва в годишната среща на глобалните финансови министри във Вашингтон, където вече се е срещнал с членове на екипа на Бесънт, според източник, запознат с въпроса. По-широки търговски преговори се очакват през следващите седмици.

В изявленията си на 14 октомври Китай заяви, че оценява въздействието от американското разследване по Раздел 301 за морския сектор на страната и може да предприеме нови отговорни мерки. Дъщерните компании на Hanwha Ocean са съдействали и подпомагали проверките на американското правителство, застрашавайки суверенитета, сигурността и развитието на Китай, според изявление на министерството на търговията.

През последното десетилетие китайските корабостроители изпревариха южнокорейските и японските си конкуренти и се превърнаха във водещи производители на кораби в света, докато американската индустрия почти не съществуваше. Почти всички океански кораби са построени извън САЩ, предимно в Китай – 51%, Южна Корея – 28% и Япония – 15 процента.

Стремежът на администрацията на Тръмп да възроди американското корабостроене предостави на южнокорейските играчи възможност да разширят влиянието си, като Сеул обеща да вложи 150 милиарда долара в експертиза и инвестиции за стимулиране на американските амбиции в сектора.

През март, докато американската администрация обмисляше окончателната форма на санкциите, засягащи китайската корабостроителна индустрия, Hanwha Shipping представи официални становища пред търговския представител Джеймисън Гриър в подкрепа на започналото разследване.

Последните мерки на Китай ще окажат натиск върху Южна Корея да избере между Пекин и Вашингтон, според Джунг Ин Юн, изпълнителен директор на Fibonacci Asset Management Global.

„Санкциите срещу Hanwha изпращат ясно послание от Пекин,“ добави Юн, като отбеляза, че ако южнокорейската компания продължи да работи със САЩ, „ще трябва да жертва бизнеса си в Китай.“

Четете още: Септемврийският износ на Китай с най-висок ръст за последните 6 месеца