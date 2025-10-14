РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Анулират полети по линията София – Брюксел – София

летище "Васил Левски"

Полети FB 407/408 по линията София – Брюксел – София ще бъдат анулирани поради планираната днес национална стачка на летището в белгийската столица, съобщава БТА. Агенциятасе позовава на авиокомпанията „България Еър“, която от своя страна се позовава на официално съобщение, издавано от авиационните власти или летището в Брюксел.

Всички пътници от засегнатите полети ще бъдат пренасочени на следващ полет по маршрута на 15 октомври 2025 година. Екипът на авиокомпанията уверява, че ще осигури пълно съдействие и необходимата информация за промяната.

От авиокомпанията съветват пътниците да следят официалните комуникационни канали за допълнителни подробности.

Новини от България и света.

