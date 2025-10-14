НОИ е изплатил 11,5 милиарда лева за пенсии за първото полугодие

Общо 11,5 милиарда лева е изплатил Националният осигурителен институт за пенсии през първото полугодие на 2025 година, показват най-новите данни на институцията. От тях над 2,5 милиарда лева са били за инвалидни пенсии, включително и за трудови злополуки.

Към края на юни НОИ е изплащал 2 милиона и 56 хиляди пенсии, като 477 хиляди от тях са били за инвалидност поради общо заболяване – с 18 хиляди повече спрямо предходната година. Допълнително са отпуснати и 55 хиляди социални инвалидни пенсии, които също бележат ръст.

През първите шест месеца на годината са отпуснати 52 370 нови пенсии и прекратени малко над 53 хиляди. От новоотпуснатите близо 25 хиляди са инвалидни, а 2400 – социални инвалидни.

Основната група пенсионери остава тази с пенсии за стаж и възраст – около 1,5 милиона души, от които 734 хиляди са от трета категория труд, а 720 хиляди – със смесен стаж.

Средният размер на пенсията за първото полугодие, включително с добавки, е 935 лева, пенсията за стаж и възраст достига 996 лева, а инвалидната за общо заболяване – 678 лева.