РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

На този етап не се предвижда увеличение на здравната вноска

На този етап не се предвижда увеличение на здравната вноска

На този етап не се предвижда увеличение на здравната вноска за гражданите. Това заяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов пред журналисти в Габрово, където откри лицензираната през лятото хеликоптерна площадка.

Институтът за пазарна икономика е против увеличаване на здравната вноска

„В момента сме в бюджетна процедура и сме дали своите предложения. Държавните психиатрични болници са към първи поток, вторият поток отива за дейности извън обхвата на здравното осигуряване, а третият и най-сериозен ресурс е при НЗОК. Не смятам, че следващият бюджет ще бъде, ако мога така да се изразя, урожаен“, каза още Кирилов.

Министърът преди време пое ангажимент да защитава интересите на психиатрите при обсъждането на бюджета за следващата година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени