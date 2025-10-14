На този етап не се предвижда увеличение на здравната вноска за гражданите. Това заяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов пред журналисти в Габрово, където откри лицензираната през лятото хеликоптерна площадка.

„В момента сме в бюджетна процедура и сме дали своите предложения. Държавните психиатрични болници са към първи поток, вторият поток отива за дейности извън обхвата на здравното осигуряване, а третият и най-сериозен ресурс е при НЗОК. Не смятам, че следващият бюджет ще бъде, ако мога така да се изразя, урожаен“, каза още Кирилов.

Министърът преди време пое ангажимент да защитава интересите на психиатрите при обсъждането на бюджета за следващата година.