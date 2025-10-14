Прокуратурата обвини мъж, развъртял мачете в столичен мол

Прокуратурата повдигна обвинение на 49-годишен мъж, който размахал мачете срещу посетители в мола на булевард „Цариградско шосе“, без никаква причина и при липсата на каквато и да е тръстика. Случаят е от неделя вечерта.

Както пишат от държавното обвинение, човекът с мачетето, който е осъждан вече, е извършил деянието с особена дързост, като демонстрирал безнаказаност и пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави в обществото.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 5 години.

Повдигнато му е обвинение. С постановление на наблюдаващ прокурор е задържан за срок до 72 часа. В Софийски районен съд предстои да бъде внесено искане от прокурор за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвинения.