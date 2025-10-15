Christie’s търси растеж отвъд арт пазара и ще инвестира в AI, Web3, финтех и хардуер

Аукционната къща Christie’s разширява инвестиционния си интерес отвъд традиционния арт пазар. Главният изпълнителен директор Бони Бренън обяви, че фондът за рискови вложения Christie’s Ventures ще насочи средства към нови технологии като изкуствен интелект (AI), финансови технологии (FinTech), Web3 и хардуерни решения, които свързват изкуството с иновациите.

Фондът ще продължи да подкрепя стартиращи компании и предприемачи, които разработват проекти на границата между изкуството и технологиите. Според Бренън, арт пазарът се стабилизира след срива от последните години. Една от основните цели на дамата е да привлече повече нови колекционери, особено чрез дигитални канали.

По данни на Christie’s, 80% от купувачите вече участват в онлайн търгове, което потвърждава трайната дигитализация на сектора.

В момента фондът Christie’s Ventures има около 14 компании в портфолиото си, сред които:

в сферата на AI – Art Signal, Collagia и EchoMark;

в Web3 – mmERCH, MNTGE, Manifold, Atomic Form и LayerZero;

във FinTech – Luxus и Art Money;

в хардуера – Rokbox, Dubbl, Conserv, Manifold и Proto.

С тази стратегия Christie’s цели да се превърне не само в лидер на арт пазара, но и във важен играч в технологичните иновации, които ще оформят бъдещето на колекционирането и изкуството.