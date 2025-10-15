Сунитски кандидат убит преди парламентарните избори в Ирак през ноември

Автомобилна бомба уби Сафаа ал-Машхадани – сунитски иракски кандидат за парламента, който се кандидатира за изборите, насрочени за ноември. Той е бил член на провинциалния съвет в Багдад. Това е най-значимото политическо убийство в рамките на настоящите избори и едно от най-знаковите нападения в Ирак в последно време.

Според съобщения, взривно устройство е било прикрепено към автомобила му и е детонирано в район северно от Багдад, убивайки ал-Машхадани и ранявайки още четирима души, които са били с него. Въпреки че и преди е имало политически убийства извършвани предимно от подкрепяни от Иран шиитски милиции, това е най-значимото в настоящата предизборна кампания и едно от най-знаковите в последните години.

През 2020 г. членове на шиитска милиция убиха Хушам ал-Хашими -историк и анализатор по сигурността и стратегическите въпроси в Багдад. Убийците тогава бяха свързани с групировката „Катаиб Хизбулла“ – същата която през 2023-а отвлече провеждащата лекарски изследвания в Багдад Елизабет Цурков. Цурков, която притежава израелско и руско гражданство, беше освободена през септември 2025 година.

Премиерът на Ирак – шиитът Мохамед Шиа ал-Судани, който е и главнокомандващ на иракските сили, е наредил разследване на убийството на ал-Машхадани. Той е бил парламентарен кандидат на сунитския „Алианс за суверенитет“. Телевизия „Ал-Арабия“ описва партията като „една от водещите сунитски сили, участващи в изборите“, ръководена от Хамис ал-Ханджар и председателя на парламента Махмуд ал-Машхадани.

По първоначални данни, експлозията е станала в багдадския район Тармия, когато колата на ал-Машхадани е избухнала в пламъци и той е загинал на място“. Видеозаписи в социалните мрежи показват момента на взрива, от който се издига гъст дим.

Ал-Машхадани – една от водещите фигури в алианса Al-Siyada, беше смятан за един от най-популярните и влиятелни местни лидери в Багдад. Неговата нарастваща популярност, особено сред младите избиратели и сунитските общности в столицата, го правеше силен кандидат и ключова фигура за успеха на алианса на предстоящите избори.

Към момента не е ясно дали убитият има роднинска връзка с председателя на парламента Махмуд ал-Машхадани, който също е лидер в партията Al-Siyada.

Председателят на парламента Махмуд ал-Машхадани обяви траур по повод смъртта на Сафаа ал-Машхадани и определи атаката като „страхливо деяние“. Махмуд ал-Машхадани е депутат от 2005 г., избран малко след американската инвазия, и е председател на парламента от 2024 година.

Постът на председател на парламента е ключова позиция, традиционно заемана от сунити в Ирак. Шиитските партии обикновено контролират правителството и премиерския пост, докато президентът е кюрд. Това осигурява баланс между трите основни групи, подобно на политическата система в Ливан, макар че управлението в Ирак е близо до мажоритарна демокрация.

Убийството може да е предвестник на нова вълна от насилие преди изборите, или пък предупреждение от страна на сунитски или шиитски съперници към ръководството на Al-Siyada.

Четете още: Най-малко 61 души загинаха при пожар в търговски център в Ирак