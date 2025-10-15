РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Урсула фон дер Лайен поиска Сърбия да наложи санкции на Русия

Александър Вучич Урсула фон дер Лайен Белград

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Сърбия няма да може да се присъедини към Европейския съюз, докато не докаже своята надеждност.

„Поздравявам ви за постигането на 61% съответствие с нашата външна политика. Но е необходимо повече. Искаме да разчитаме на Сърбия като на „надежден партньор““, каза Урсула фон дер Лайен на пресконференция в Белград.

Председателят на Европейската комисия отбеляза, че присъединяването към ЕС е възможност, особено по време на глобална криза. Урсула фон дер Лайен също така гарантира сигурност за сръбските семейства тази зима, обявявайки свързването на Сърбия с енергийния пазар на Европейския съюз.

Имаме конкретни проекти в ход“, каза председателят на Европейската комисия.

През февруари сръбският президент Александър Вучич заяви, че Сърбия е единствената страна в Европа, която не е наложила санкции срещу Русия поради украинския конфликт.

Въпреки преговорите за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз, президентът Александър Вучич поддържа тесни отношения с Русия. Сръбският държавен глава присъства на тазгодишния парад за Деня на победата в Москва.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени