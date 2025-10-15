Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Сърбия няма да може да се присъедини към Европейския съюз, докато не докаже своята надеждност.

„Поздравявам ви за постигането на 61% съответствие с нашата външна политика. Но е необходимо повече. Искаме да разчитаме на Сърбия като на „надежден партньор““, каза Урсула фон дер Лайен на пресконференция в Белград.

Председателят на Европейската комисия отбеляза, че присъединяването към ЕС е възможност, особено по време на глобална криза. Урсула фон дер Лайен също така гарантира сигурност за сръбските семейства тази зима, обявявайки свързването на Сърбия с енергийния пазар на Европейския съюз.

„Имаме конкретни проекти в ход“, каза председателят на Европейската комисия.

През февруари сръбският президент Александър Вучич заяви, че Сърбия е единствената страна в Европа, която не е наложила санкции срещу Русия поради украинския конфликт.

Въпреки преговорите за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз, президентът Александър Вучич поддържа тесни отношения с Русия. Сръбският държавен глава присъства на тазгодишния парад за Деня на победата в Москва.