„Адванс Терафонд“ допълни инвестиционния си портфейл с 566 дка земеделска земя

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ – най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната, добави нови имоти към инвестиционния си портфейл. То е продало през септември 46 дка земеделски земи, но в същото време е закупило 566 декара.

Така към края на деветмесечието „Адванс Терафонд“ притежава общо 178 663 дка земеделска земя и 60.8 дка земя в урбанизирани територии, съобщават от агрофонда в месечния отчет.

Дружеството със специална инвестиционна цел няма право да обработва само своите имоти.

Под наем през стопанската 2024-2025 година са отдадени общо 152 679 дка земеделски земи

или 85.5% от земята, която може да се дава под аренда. Фондът, чиято дейност е свързана с купуване, отдаване под наем/аренда, окрупняване и продажба земеделски и урбанизирани земи в България, е подписало договори с 392 земеделски производители, които обработват и отглеждат зърнени и маслодайни култури.

На 1 октомври 2024 г. започна новата стопанска година. Очакваните приходи за стопанската 2025-2026 г. са 8 849 320 лв., отбелязват от публичното дружество. За 2024-2025 г. са 9 030 559 лева. От тях авансово са събрани 14.3% от тази сума. За стопанската 2023-2024 г. във фирмената каса са влезли 9 585 557 лв. (91.5%) от дължимите вземания.

Средната договорена рента в момента е в размер на 57.96 лв./дка

при 59.21 лв./дка през земеделската 2024/2025 година, но 64.34 лева през стопанската 2023-2024 година.

От началото на годината

цената на акциите на „Адванс Терафонд“ на „Българска фондова борса“ губи част от стойността си.

В момента книжата сделки има 2.95 лева за един брой. А това оценява компанията на 251 074 768 лева. Агрофондът е включен в базата ца изчисляване на всички български борсови индекси – SOFIX, BG40, BGTR30, BGREIT. Акционери в агрофонда в края на март са 2063 индивидуални инвеститори и 112 фирми. С най-голям дял са „Карол“ с 32.79% от капитала и Универсален пенсионен фонд „ООБ“ – с 6.82 на сто. Общо 6038% от книжата са свободно търгувани книжа.

На проведеното редовно общо събрание на акционерите на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ беше решено да се изплати дивидент за 2024 г. на една акция от по 0.095 лева.