Годишната инфлация е 5,6%, отчете НСИ

През септември месечната инфлация е -0,8%, показват данните на Националния статистически институт. Годишната инфлация спрямо септември 2024 година е 5,6%, а инфлацията от началото на годината – 3,4%.

Средногодишно (октомври 2024 – септември 2025 г. спрямо предходния период) поскъпването е 3,8%.

Според НСИ поевтиняване е отчетено основно при:

„Развлечения и култура“ – с 9,9% ;

– с ; „Ресторанти и хотели“ – с 0,9% ;

– с ; „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ – с 0,1%.

Най-съществено поскъпване е отчетено при:

„Образование“ – с 4,5% ;

– с ; „Облекло и обувки“ – с 1% ;

– с ; „Алкохол и тютюневи изделия“, „Съобщения“ и „Разнообразни стоки и услуги“ – с по 0,4–0,5%.

Сред храните понижение има при гроздето, пипера, морковите, краставиците и ябълките (между 6 и 11%), а увеличение – при дините, гъбите, каймата, сиренето и яйцата (с 1–4%).

Натрупаната инфлация за последните три години е 13,5%, а за последните пет години – 41,1%.

По хармонизирания индекс, който се използва за сравнение в Европейския съюз, годишната инфлация е 4,1%, а месечната – -0,6%.

За най-нискодоходните 20% от домакинствата цените в т.нар. малка кошница остават без промяна на месечна база, но са 4,7% по-високи от началото на годината.