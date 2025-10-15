Има предварителна договорка за смяна в Министерския съвет, обяви Танер Али от „Алианс за права и свободи“

„Има предварителна договорка за промяна в Министерския съвет.“ Така депутатът от „Алианс за права и свободи“ Танел Али коментира отмененото още вчера заседание на Министерския съвет. Това стана, след като на пресконференция в централата на ГЕРБ лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че след като ГЕРБ-СДС са шестата политическа сила на изборите за общински съвет в Пазарджик, той вече не носи отговорност за управлението и „няма да им прави кворума“. По повод думите на Борисов, че в правителството има министерства, дадени на концесия, Танер Али заяви, че няма какво да коментира нещо очевидно. „Всички министерства са на концесия“, добави депутатът от „Алианс за права и свободи“.

Той уточни, че от парламентарната му група ще се съберат, ще изчакат да видят каква е ситуацията и ще преценяват как да действат.

„Мисля, че тук се играе някаква игра – дано не съм прав. Едното е официално Делян Пеевски да влезе в управлението, а другото е Борисов да е разбрал, че Делян Пеевски му извива ръцете и ГЕРБ пада – както той направи с нас – АПС – унищожи ни като партия, открадна Движение за права и свободи и този път може би това предстои да видим и с ГЕРБ„, заяви Танер Али.

На въпрос дали е възможно Делян Пеевски и Бойко Борисов да влязат в официална коалиция, Танер Али отговори, че вече очаква всичко да се случи в българската политика.