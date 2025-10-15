Слушат и изпълняват: Депутати от ГЕРБ организират приемни из страната, както нареди Борисов

Работата на парламента бе блокирана, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му повече няма да осигурява кворум. В сряда сутринта в залата се регистрираха едва 61 депутати от парламентарните групи на „Възраждане“, „Продължаваме промяната-Демократична България“ и „Морал, единство, чест“. Обичайната повторна проверка на присъстващите не бе извършена от председателя на парламента Наталия Киселова, вместо това тя просто обяви датата на следващото редовно заседание.

Всички тези събития бяха в резултат на гнева на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който нареди на своите депутати да организират срещи с електората по места, като причината за разпореждането му бе слабият изборен резултат на партията в Пазарджик. Няколко часа по-късно премиерът Росен Желязков отмени насроченото за сряда правителствено заседание, което означава, че кабинетът също няма да работи.

Това доведе до ситуация, при която мандатоносителят бойкотира работата на собственото си правителство.

Още във вторник вечерта, веднага след инструкциите на Борисов, в социалните мрежи се появиха публикации от депутати на ГЕРБ от цялата страна, които обявиха, че отварят приемни в своите райони.

Всичко започна в Пазарджик ..

В парламента през тази седмица трябваше да се разглеждат промени в няколко закона, а за петък бе насрочен редовен парламентарен контрол. Освен това от „Продължаваме промяната-Демократична България“ са внесли искане за изслушване на вътрешния министър Даниел Митов във връзка с изборите в Пазарджик.

В неделя в едно от близките до града села партийни активисти и граждани блокираха две коли с млади мъже по подозрение, че купуват гласове. У единия бяха открити над 5 хил. лв. в брой. Той обясни, че търсел работници за строителната си фирма.

На изборите в Пазарджик победител стана „Ново начало“, а ГЕРБ завърши чак на шесто място. Във вторник Бойко Борисов омаловажи загубата, като заяви, че изборите не го интересуват, но същевременно настоя за „преформатиране“ на управлението.

*Очаквайте подробности