Пийт Хегсет призова страните от НАТО да отделят повече за отбраната на Украйна

Съединените щати очакват страните от НАТО да отделят повече пари за оръжия за Украйна. Това заяви шефът на Пентагона Пийт Хегсет преди среща на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел. Думите му бяха предадени от Ройтерс.

Според Хегсет това ще улесни уреждането на конфликта в Украйна. Въпросните оръжия са от Списъка с приоритетни нужди на Украйна (PURL). Този механизъм включва продажбата от страна на Съединените щати на оръжия на европейски съюзници, които след това ги прехвърлят на Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че съюзниците са отделили над 2 милиарда долара по програмата PURL. Той добави, че първите пакети военна помощ за Украйна включват ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot и HIMARS.