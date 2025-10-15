РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Ако руснаците направят нещо умишлено срещу НАТО, имаме всички способности да се защитим, заяви Рюте

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви пред журналисти преди началото на срещата на министрите на отбраната в Брюксел, че алиансът разполага с необходимите способности да реагира при умишлени действия срещу пакта. Той увери, че НАТО може да предприеме решителни мерки при нарушения на въздушното пространство, но добави, че не споделя мнението, че „всеки руски самолет в нарушение трябва да бъде свален“.

Рюте уточни, че въпросът за предоставяне на ракети с голям обсег на Украйна е двустранен и не е предмет на днешната дневна програма. Също така отбеляза, че напредъкът на Русия в Украйна през тази година е „много ограничен“.

Изказванията бяха направени на фона на еднодневните разговори в Брюксел, на които министрите на отбраната обсъждат въпроси като сигурността на въздушното пространство, увеличаването на военните разходи и допълнителна подкрепа за Украйна.

