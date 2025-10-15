РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Измамници ловят наивници с имейли от името на МВР и полицията

фишинг атаки

Засечени са фишинг атаки с имейли за съдебни производства

МВР предупреди за нов вид измама във виртуалното пространство, при която са използвани имената на министерството, националната полиция, както и логото на Европол.

Експерти на министерството са установили, че в интернет активно се разпространява фишинг атака чрез имейли, озаглавени „Съдебни производства“. В тези измамни съобщения злонамерено са използвани името на МВР и Главна дирекция „Национална полиция“, както и логата на Европол и ГДНП. Имитиран е дори отличителният знак на дирекцията и подпис на неин бивш ръководител.

Целта на измамниците е да заблудят потребителите в мрежата и да придадат достоверност на фалшивите документи.

Съобщенията се изпращат от електронни адреси,

които нямат нищо общо с официалните институционални домейни, предупреждава МВР.

Фишинг имейлите твърдят, че срещу получателя са повдигнати обвинения в киберпрестъпления – включително педофилия и детска порнография – и настояват за плащане на фиксирана „глоба“ от 8500 евро, за да бъдат избегнати съдебни дела и репутационни щети. В писмото измамниците обещават, че след превеждане на сумата „процедурата ще бъде прекратена“, а „чувствителната информация“ – изтрита.

izmama

При отказ да се „сътрудничи“ измамниците заплашват,

че след 72 часа „досието“ ще бъде предадено на съдебните органи и че ще се приложат несъществуващи нормативни актове за сексуалните престъпления и закрила на непълнолетните, предвиждащи лишаване от свобода от 1 до 4 години и глоба от 420 000 евро. В допълнение, измамниците предупреждават, че делото ще бъде публично оповестено „за да се възпрат други хора от подобни практики“. „Добре осъзнавате въздействието, което това ще има върху живота ви!“, пише в имейлите.

Главна дирекция „Национална полиция“ алармира, че всички подобни съобщения са измама и призовава гражданите да подлагат на съмнение автентичността на всякакви електронни писма, получени онлайн от името на държавни институции, служебни лица или известни личности.

