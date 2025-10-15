мадрид омаловажи заплахите на Тръмп за "търговско наказание"

Мадрид се опита да омаловажи заплахата на президента на Съединените щати Доналд Тръмп да наложи наказание на страната заради отказа й да увеличи разходите за отбрана и подчерта ангажимента си към сигурността на НАТО. Испания е „солиден, надежден и изключително важен съюзник в този момент на заплаха за сигурността“, заяви външният министър Хосе Мануел Албарес пред репортери в Ханджоу, Китай, на 15 октомври. И допълни, че „ангажиментът и целият ѝ принос към евроатлантическата безопасност са безспорни.“

Албарес направи коментарите си в отговор на изявлението на Тръмп от 14 октомври, по време на срещата си с аржентинския лидер Хавиер Милей в Белия дом, че Испания трябва да „бъде наказана“ заради отказа да увеличи разходите си за отбрана и предложи това да стане чрез налагането на мита върху испански продукти. Мадрид от десетилетия заделя по-малко пари за военни цели и беше единственият член на НАТО, отказал да се подпише под призива на Тръмп да изразходва 5% от БВП на срещата на върха на алианса през юни.

Албарес е на двудневна визита в Китай (на 14 и 15 октомври), за да подготви посещението на крал Фелипе VI през ноември. Флиртът на Испания с Пекин е друга точка на спор с Белия дом. Испанският премиер Педро Санчес посети азиатския гигант през април, само дни след като Съединените щати хвърлиха в хаос световната търговия с мащабните си мита. По онова време Санчес призова Европейския съюз да преосмисли отношенията си с Китай и заяви, че търговската война не е в ничий интерес.

Миналата седмица Тръмп предложи Испания да бъде изключена от НАТО докато разговаряше с финландския си колега Александър Стуб в Овалния кабинет, въпреки че в договора на пакта няма механизъм за временно спиране или изключване, нито пък индикации, че американците биха могли да действат едностранно. В подобен стил бяха и коментарите на стопанина на Белия дом на 14 октомври когато той определи решението на Мадрид да се противопостави на целевите 5% от БВП за членовете на алианса като „неприятно“. Тръмп каза също, че страната се възползва от чадъра за сигурност на договора поради местоположението си в Европа, заобиколена от други съюзници.

„Те ще бъдат защитени автоматично, дори другите да не искат, вие ги защитавате заради начина, по който са разположени“, каза американският президент. Съединените щати имат две военни бази в Испания, едната – използвана предимно като военноморска база, а другата – като военновъздушна.