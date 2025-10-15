LVMH отчете ръст на приходите благодарение на модата и козметиката

Най-голямата луксозна група в света и собственик на марки като Louis Vuitton, Dior, Sephora и Tiffany & Co. – LVMH – отчете първия си ръст на продажби за годината, надминавайки пазарните очаквания. Приходите за третото тримесечие са 18.3 млрд. евро – ръст от 1%, постигнат чрез собствените й вътрешни ресурси, въпреки че силните валути са намалили туристическите разходи и са довели до 4% спад на отчетените приходи.

Основното подразделение за мода и кожени изделия се представи по-добре от прогнозите, като спадът е само 2% вместо очакваните 4 процента. Louis Vuitton и Dior отбелязаха подобрение сред местните клиенти в Китай. Новите дизайнери и свежите колекции дават признаци за подем, а Dior отчита силен интерес към емблематичните си модели.

Главният финансов директор Сесил Кабанис заяви, че макар компанията да вижда „джобове на ентусиазъм“, предизвикателствата остават, включително по-силните валути и несигурната икономическа среда. През 2026 г. се очаква по-стабилен растеж с нови продукти и креативни екипи.

В Китай и САЩ се наблюдава възстановяване на продажбите, докато Европа остава под натиск. Инвеститорите постепенно възвръщат доверието си, а анализатори определят LVMH като една от компаниите с най-висока пазарна оценка и позиции в сектора, въпреки по-бавния напредък на Louis Vuitton на фона на променящите се вкусове на потребителите.